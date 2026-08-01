भिवंडी हादसे में एक्शन, 10 की मौत; मालिक-ठेकेदार पर FIR

भिवंडी शहर के गंगारामवाड़ी इलाके में बीते दिनों कोहिनूर बिल्डिंग गिरने के मामले में 10 लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए थे. अब इस मामले में निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिकायत पर आखिरकार बिल्डिंग मालिक और रिपेयर का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है.

इस मामले में बिल्डिंग मालिक बिलाल अहमद अबूबकर खान पर बिना कोई जरूरी परमिशन लिए घटिया कंस्ट्रक्शन करने का आरोप लगाया गया है. साथ ही बिल्डिंग के पिलर का रिपेयर का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अशोक को भी आरोपी बनाया गया है. दोनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 105, 125 (a) (b) और MRTP एक्ट की धारा 52 और 53 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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हादसे में कई लोगों की हुई दर्दनाक मौत

भिवंडी-निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर (अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट) फैजल अब्दुल कय्यूम टाटली ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. इस भयानक हादसे में क्रिस कुमार (41), रंजीत सिंह (32), मिराज रसूल शेख (34), संतोष कुमार पांडे (42), शमीम अंसारी (30), राकेश पासवान (30), अशोक पासवान (42), मुकेश पासवान (35), श्यामजी मुराहू पाल (48) और राधेश्याम कमलेश कुशवाहा (46) की दर्दनाक मौत हो गई.

जबकि तीन अन्य, अभय कुमार यादव (24), दीपक कुमार यादव (25) और संगीता प्रजापति (36) घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस हादसे के बाद शहर में काफी हंगामा हुआ है, और खतरनाक इमारतों, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और उन पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. शांतिनगर पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

खतरनाक घोषित थी इमारत

यह घटना गुरुवार (30 जुलाई) देर रात महाराष्ट्र के भिवंडी जिले के बालाजी नगर क्षेत्र में स्थित चार मंजिला कोहिनूर इमारत के एक हिस्से के ढह जाने से घटी. बताया जा रहा है कि वहां मरम्मत का काम चल रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ. इमारत में कुल 48 कमरे थे, जिनमें से प्रत्येक मंजिल पर 12 कमरे थे. स्थानीय नगर निगम ने पहले ही इस इमारत को खतरनाक घोषित कर दिया था.

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