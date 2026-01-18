संजय राउत ने की CM देवेंद्र फडणवीस की तारीफ, बोले- 'जैसे PM मोदी का विदेश में भव्य स्वागत होता है वैसे ही...'
Sanjay Raut News: महानगरपालिका चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस विदेश दौरे पर हैं. संजय राउत ने कहा कि ज्यूरिख में देवेंद्र फडणवीस का भव्य होना मराठी मानुस के लिए गर्व की बात है.
महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि जैसे पीएम मोदी जी को विदेशो में लोगों का प्रतिसाद मिलता है वैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को मिल रहा है. ये खुशी की बात है.
संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात है.''
पंतप्रधान मोदी यांचे परदेशात स्वागत होते अगदी तसेच स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे झुरिच येथे करण्यात आले ही प्रत्येक मराठी माणसाला सुखावणारी गोष्ट आहे,— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 18, 2026
महापालिका निवडणुकीत भरघोस विजय प्राप्त केल्यानंतर फडणवीस यांचा प्रवास दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी सुरू झालेला दिसतोय! pic.twitter.com/j7UCq44KrZ
महानगरपालिका चुनावों में जीत के बाद फडणवीस का कद बढ़ा!
महानगरपालिका चुनावों में प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का यह विदेश दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि फडणवीस का सफर अब दिल्ली में सर्वोच्च पद की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.
