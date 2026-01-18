महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि जैसे पीएम मोदी जी को विदेशो में लोगों का प्रतिसाद मिलता है वैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को मिल रहा है. ये खुशी की बात है.

संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात है.''

महानगरपालिका चुनावों में जीत के बाद फडणवीस का कद बढ़ा!

महानगरपालिका चुनावों में प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का यह विदेश दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि फडणवीस का सफर अब दिल्ली में सर्वोच्च पद की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.