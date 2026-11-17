शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार से इतना प्रेम था, तो उनकी संदिग्ध मौत के मामले में अब तक FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई?

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि दोनों नेता विमान हादसे की जांच से जुड़ी फाइल दबा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहे हैं. संजय राउत मंगलवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री छोटी-छोटी घटनाओं पर भी FIR दर्ज करने के निर्देश देते हैं, लेकिन अजित पवार की मौत जैसे गंभीर मामले में FIR क्यों नहीं दर्ज होने दी गई? उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई अजित पवार की मौत की जांच नहीं कर सकती?

संजय राउत ने कहा कि रोहित पवार ने सोमवार को 'मफलर मैन' की गुत्थी सुलझाई है. जिस विमान कंपनी के विमान से अजित पवार ने यात्रा की थी, उसके विमानों में गड़बड़ी की बात कई लोग उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसी विमान कंपनी के मालिक के बेटे की शादी में मफलर लपेटकर हंसते हुए घूम रहे थे. राउत ने कहा कि रोहित पवार ने जो तस्वीरें सामने रखी हैं, उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए.

FIR नहीं होने पर सीएम फडणवीस पर संदेह- संजय राउत

सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर इस मामले में FIR दर्ज कर उचित तरीके से जांच कराई गई होती, तो देवेंद्र फडणवीस पर संदेह करने की कोई वजह नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि FIR दर्ज नहीं होने का मतलब है कि अजित पवार की रहस्यमय मौत के पीछे जिन लोगों और सूत्रों की भूमिका हो सकती है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है. राउत के मुताबिक, रोहित पवार ने 'मफलर मैन' को सामने लाकर इसी ओर इशारा किया है.

अमित शाह को प्रतिमा अनावरण से पहले मांगनी चाहिए थी माफी

संजय राउत ने पुणे में अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को लेकर भी अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मंच से अजित पवार के प्रति जताया गया प्रेम दिखावा और झूठ था. राउत ने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने अजित पवार को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था और उन पर झूठे आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि अजित पवार पर 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया गया था. राउत ने कहा कि अमित शाह को अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने से पहले मंच से माफी मांगनी चाहिए थी.