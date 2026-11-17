उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मंगलवार (17 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे एक और हलफनामा दाखिल करना है. राउत पर CJI और न्यायपालिका को निशाना बनाने वाली अपनी टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही चल रही है. सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक अवमानना मामले में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को न्यायपालिका के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद होने के नाते, उन्हें संयम बरतने के महत्व के बारे में पता होना चाहिए.

VIDEO | Delhi: “I have to submit another affidavit,” says Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut as he appears before the Supreme Court in criminal contempt proceedings over his remarks targeting the CJI and the judiciary. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

SCBA के अध्यक्ष और वकील ने क्या कहा?

'लाइव लॉ' के मुताबिक SCBA के अध्यक्ष और सीनियर वकील प्रदीप राय ने कहा, "वे एक सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनसे कुछ जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है. राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ पोस्ट करना जारी रखा. इस मामले से सख्ती से निपटा जाना चाहिए."

हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करें संजय राउत- सुप्रीम कोर्ट

वकील प्रदीप राय की दलीलों पर ध्यान देते हुए, जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत से कहा कि वे इन बाद की पोस्टों पर अपना जवाब एक हलफनामे के जरिए दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही मामले पर आगे विचार किया जाएगा.

माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अरविंद कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा, "आपने माफी तो मांगी है लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए. संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं. हम आपके वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं. आप एक मंझे हुए सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि संयम कितना जरूरी है."

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर एक आपराधिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ उनके कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर की गई थी.

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