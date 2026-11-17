भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाने पर महराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री प्रथ्विराज चव्हाण ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा,"राहुल गांधी देश की असल स्थिति लोगों के सामने रख रहे हैं. अगर इससे आपको परेशानी होती है, तो आपको आत्म-मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है. कोई भी देश को बदनाम नहीं कर रहा है."

उन्होंने देश को बदनाम करने के सवाल पर कहा, "अगर देश की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें बदनाम करने वाली कोई बात नहीं है. कोई भी टिप्पणी करने से पहले आपको अपने अंदर झांकना चाहिए और देश की मौजूदा स्थिति पर विचार करना चाहिए."

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राहुल गांधी की विदेश यात्रा का बचाव

पृथ्वीराज चव्हाण मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें हैदराबाद समिट के दौरान विदेशी मेहमान द्वारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे बीजेपी के आरोपों पर जवब दे रहे थे. उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाने पर कहा, "रही बात राहुल गांधी के कहीं जाने या उन्हें कौन बुलाता है, तो यह उनका अपना फैसला है. जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाता कि उन्हें यात्रा करनी चाहिए या नहीं. प्रधानमंत्री आज मनीला में हैं. हर किसी की अपनी भूमिका होती है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और दुनिया भर के लोग विपक्ष का नज़रिया जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रोपेगैंडा फैलाया जा रहा है."

क्या हैं बीजेपी के आरोप ?

दरअसल हैदराबाद में 14 नवंबर को एक भारत समिट के कार्यक्रम में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट के महासचिव और इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मचं से 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाये. जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के आन्तरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी ताकतों को मंच दे रहे हैं. इसके बाद रजनीति गर्मा गयी है.

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