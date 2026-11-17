महाराष्ट्र के आदिवासी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. वर्षों से वन भूमि पर खेती करने के बावजूद मालिकाना हक से वंचित आदिवासी किसानों को अब जमीन का स्वामित्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार की ओर से 7-E और 12-E स्वामित्व पत्र जारी किए जा रहे हैं. नागपुर के नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के राजस्व मंत्री एवं नागपुर जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों आदिवासी किसानों को 7-E और 12-E स्वामित्व पत्र वितरित किए गए.

इस अवसर पर बावनकुले ने कहा कि आदिवासी किसान वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. अब सरकार के इस फैसले से हजारों आदिवासी किसानों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों को जमीन का मालिक बना पाने की उन्हें खुशी है.

15 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

दरअसल, वनपट्टे मिलने के बावजूद किसानों को फसल बीमा, कृषि ऋण, फार्मर आईडी और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का मुआवजा जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में परेशानी होती थी. इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 7-E और 12-E स्वामित्व पत्र देने का निर्णय लिया है.

भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह के अवसर पर राज्य सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत आगामी 15 दिसंबर तक सभी पात्र आदिवासी लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है. राजस्व मंत्री ने प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए हैं.

15 लाख किसानों को भी मिलेगा फार्मर आईडी

कार्यक्रम में बावनकुले ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे करीब 15 लाख किसान हैं, जो कई वर्षों से परंपरागत रूप से जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे किसान यदि 1 जनवरी 2015 से पहले जमीन पर खेती करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें भी फार्मर आईडी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे इन किसानों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.

कार्यक्रम में राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, विधायक डॉ. राजीव पोतदार, विधायक संजय मेश्राम, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी सहित बड़ी संख्या में आदिवासी किसान उपस्थित रहे.