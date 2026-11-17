दुनियाभर में बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाने वाले रत्नागिरी हापूस आम की बोली लगी है. कोल्हापुर में इन रत्नागिरी हापूस आम को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई और सबसे महंगी बोली लगाने वाले को ये आम दिए गए. इन आम के दाम सुनकर आप भी हैरान रह सकते हैं.

दरअसल, हापूस आम की 6 दर्जन की पेटी 55 हजार रुपये में बिकी है. यानी एक आम 763 रुपये का है. इसे सबसे महंगे आम की नीलामी कहा जा सकता है.

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20 हजार रुपये से हुई थी बोली की शुरुआत

बता दें, कोल्हापुर कृषि उत्पन बाजार मंडी में आज (मंगलवार, 17 नवंबर) रत्नागिरी हापूस आम की निलामी बोली हुई. अध्यक्ष शेखर देसाई और संचालक मंडल की उपस्थिति में फल मार्केट में रत्नागिरी हापूस आम की नीलामी शुरू हुई. रत्नागिरी हापूस आम की 6 दर्जन की पेटी 55,000 रुपये में बिकी. एक आम का औसत भाव लगभग 763 रुपये रहा.

ये आम राजापुर, रत्नागिरी के बाग से आए थे और इन्हें खरीदने वाले गणेश वलुंज हैं. इसके उत्पादक किसान स्वप्निल तांबे और तानाजी तांबे हैं और विक्रेता यासील बागवान, YBB फ्रूट दुकान है. हापूस आम की बोली की शुरुआत 20 हजार रुपये प्रति पेटी से हुई थी.

हापूस आम की डिमांड का लगा सकते हैं अंदाजा

आम विक्रेता अरबाज बागवान ने बताया कि यह बोली रत्नागिरी हापूस आम की गुणवत्ता और मांग को दर्शाती है. मंडी अध्यक्ष गणेश देसाई ने भी इस बोली को आम उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन बताया.

एक ओर पूरे महाराष्ट्र में सूखे का खतरा बना हुआ है, लेकिन कोल्हापुर मंडी में हुई इस उच्च दर की बोली से आम उत्पादक किसानों को अच्छे दाम मिलने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद जगाई है.

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