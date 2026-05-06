हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन

'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन

Sanjay Raut News: संजय राउत ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि उनका इस्तीफा न देने का फैसला सही है. उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है और इंडिया अलायंस उनके साथ है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 May 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब वह हारी नहीं तो सीएम पद क्यों छोड़ें? इसपर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. अब उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया और लिखा कि उनका इस्तीफा न देने का फैसला पूरी तरह उचित है. 

संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "तत्कालीन CJI चंद्रचूड़ द्वारा उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, अदालत ने उद्धव ठाकरे को उनके पद पर बहाल नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था."

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'देश संविधान से...'

इंडिया अलायंस ममता बनर्जी के साथ- संजय राउत 

प्रेस कांफ्रेंस में संजय राउत ने कहा, "इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने ममता बनर्जी से बात की है. उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने भी उनसे बातचीत की. हमको अब अधिक संघर्ष क्यों न करना पड़े, हम तैयार हैं. इंडिया अलायंस ममता बनर्जी के साथ है और हमेशा रहेगा. राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर किसी को खुशी हो रही है कि ममता बनर्जी हार गई हैं, तो खुश मत हो. यह देश और लोकतंत्र की हार है."

DMK का कहना है कि कांग्रेस को TVK ने सपोर्ट किया है. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, "जब किसी तीसरी पार्टी की आंधी आती है तो इस प्रकार की बातें होती हैं. ओरिजिनल वोटर इधर-उधर जाता है. तमिलनाडु में यही हुआ."

यह भी पढ़ें: बंगाल के रिजल्ट पर संजय राउत बोले, 'ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध, राहुल गांधी की बात नहीं मानी'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 06 May 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन
'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन
महाराष्ट्र
मुंबई में बुजुर्ग को 54 दिन तक रखा 'डिजिटल अरेस्ट', दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने की धमकी देकर 41 लाख की ठगी
मुंबई में बुजुर्ग को 54 दिन तक रखा 'डिजिटल अरेस्ट', दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने की धमकी देकर 41 लाख की ठगी
महाराष्ट्र
Mumbai News: हादसा, हत्या या आत्महत्या? मुंबई तरबूज कांड के 11 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी
हादसा, हत्या या आत्महत्या? मुंबई तरबूज कांड के 11 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी
महाराष्ट्र
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'देश संविधान से...'
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'देश संविधान से...'
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget