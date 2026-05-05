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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का बड़ा बयान, 'ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की...'

संजय राउत का बड़ा बयान, 'ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की...'

West Bengal Election Results 2026: उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है. राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच हुआ.

By : सनातन कुमार | Updated at : 05 May 2026 03:39 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ये ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी. अगर राहुल गांधी के साथ ममता दीदी बैठतीं और चर्चा करतीं तो नतीजे कुछ और आते. राहुल गांधी ने जो जो कहा वो सच हुआ. 

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं, उनके पास विजन है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया गया.'' उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस चुनाव हार गई थीं तो उस दौरान पूरे देश में उनकी सत्ता थी. लगभग सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया. यही हाल पीएम नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का होने वाला है.''

जब-जब दीया बुझता है तो लौ बढ़ जाती है- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने आगे कहा, ''बीजेपी को लगता है कि पूरे देश में उनकी सत्ता है, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए. ऐसा नहीं है. जब-जब दीया बुझता है तो लौ बढ़ जाती है और फिर वो बुझ जाती है. बीजेपी का यही हाल होने वाला है.'' 

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बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत

बीजेपी ने सोमवार (04 मई) को पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज पूर्वी भारत के उस अहम गढ़ में एंट्री की, जहां एक दशक से अधिक समय तक वह अपने विस्तार के बावजूद सेंध नहीं लगा पाई थी. बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हो गया. 

बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. इसके अलावा AJUP को 2, CPI(M) को 2 और AISF को एक सीट पर जीत हासिल हुई.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 May 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Rahul Gandhi MAHARASHTRA NEWS MAMATA BANERJEE Elections 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026
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