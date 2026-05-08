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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस ने DMK से तोड़ी दोस्ती तो शिंदे गुट ने बोला हमला, कहा- 'इनकी करनी का नतीजा भुगत रहा तमिलनाडु'

कांग्रेस ने DMK से तोड़ी दोस्ती तो शिंदे गुट ने बोला हमला, कहा- 'इनकी करनी का नतीजा भुगत रहा तमिलनाडु'

Congress-DMK News: एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी का कहना है कि कांग्रेस और DMK एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परिवावाद और भ्रष्टाचार. इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 May 2026 08:34 AM (IST)
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  • दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी, जनता भुगत रही नुकसान.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी उथल-पुथल तेज है. यहां सरकार बनाने के लिए विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के पास विधायकों की संख्या कम पड़ रही है. ऐसे में कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के साथ अपना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर TVK को समर्थन देने का फैसल कर लिया है. इसके बाद से ही दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

इस सियासी घटनाक्रम पर अब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति की घटक शिवसेना की नेता शायना एनसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने DMK और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और कहा कि इन दोनों दलों की करनी का नतीजा तमिलनाडु की जनता भुगत रही है. एकनाथ शिंदे गुट की महिला नेता शाइना एनसी ने कहा, "कांग्रेस और DMK एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परिवावाद और भ्रष्टाचार. इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है. 22 साल बाद, कांग्रेस ने DMK के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है."

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कांग्रेस और DMK पर कसा तंज

शाइन एनसी ने आगे कहा, "एक तरफ वो बोलते हैं विश्वासघात हुआ है, धोखा दिया है, प्रतिशोध की राजनीति है, लेकिन जब वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस ने DMK के साथ जो किया या चाहे DMK ने कांग्रेस के साथ किया हो. अफसोस की बात ये है कि नुकसान होता है तो तमिलनाडु की जनता का. जिस जनता के लिए आप प्रगतिशील सरकार चाहते हैं, ये विचारधारा और शब्दों का इस्तेमाल आपको शोभा नहीं देता."

दरअसल, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विजय की TVK 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा नहीं छू सकी है. सरकार बनाने के लिए विजय ने अन्य दलों से समर्थन मांगा और बुधवार (6 मई) को प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया. इस बीच कांग्रेस ने अचानक TVK को समर्थन देने की घोषणा कर दी और DMK के साथ अपना 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया. इसको DMK नेताओं ने पीठ में छुरा घोंपना करार दिया.

इसके बाद कांग्रेस ने DMK को याद दिलाया कि कैसे सत्ता के लिए साल 2013 में वो कांग्रेस से अलग हुई थी और अपने फैसले को राजनीतिक स्थिति के हिसाब से सही ठहराया. हालांकि, दोनों दलों के बीच अब भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. 

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Published at : 08 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
MAHARSHTRA NEWS CONGRESS SHIV SENA Shaina NC
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