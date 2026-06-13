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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कांग्रेस डूबता जहाज नहीं, पार्टी को मजबूत...', CM फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार

'कांग्रेस डूबता जहाज नहीं, पार्टी को मजबूत...', CM फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार

Sanjay Raut News: संजय राउत ने कहा कि अगर हम वास्तव में बीजेपी की विकृत राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो सभी को एकजुट होना होगा. कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Jun 2026 07:09 PM (IST)
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शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस कोई डूबता हुआ जहाज नहीं है और अतीत में कांग्रेस छोड़कर अलग दल बनाने वाले नेताओं को फिर से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए.

संजय राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से इस दिशा में पहल करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी की 'विकृत राजनीति' का मुकाबला करने के लिए सभी को एक साथ आना होगा.

सीएम फडणवीस ने बताया था डूबता जहाज

संजय राउत की यह टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक दिन पहले कांग्रेस को डूबता जहाज बताए जाने और यह कहे जाने के बाद आई कि कोई समझदार व्यक्ति उसमें (कांग्रेस में) सवार नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: 'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान

सभी को एकजुट होना होगा- राउत

राउत ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यदि हम वास्तव में बीजेपी की विकृत राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो सभी को एकजुट होना होगा. कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनना चाहिए. कांग्रेस छोड़कर गए सभी नेताओं को पहले एक साथ आना चाहिए. यदि वरिष्ठ नेता शरद पवार पहल करें तो यह संभव हो सकता है. हम एक क्षेत्रीय पार्टी हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे."

'कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए'

इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में भी राउत ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) जैसी पार्टियां, जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थीं, उन्हें फिर से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यह समय की आवश्यकता है.

बीजेपी पर निशाना साधा

बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, "जरा एक प्रतिशत भी वह काम दिखाइए जो सही में बीजेपी ने किया हो. वे न तो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे और न ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया. इन आंदोलनों के दौरान उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था. ये लोग कायर हैं."

ये भी पढ़ें: 'देश को बचाने के लिए कांग्रेस जरूरी', नाना पटोले की दो टूक- यह बात सभी को समझ आ गई है

Published at : 13 Jun 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
संजय राउत MAHARASHTRA NEWS
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