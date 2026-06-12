'देश को बचाने के लिए कांग्रेस जरूरी', नाना पटोले की दो टूक- यह बात सभी को समझ आ गई है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पटोले ने केंद्र पर संवैधानिक संस्थाएं कमजोर करने का आरोप लगाया.

पटोले: कांग्रेस देश बचाएगी, क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं.

पटोले आलाकमान द्वारा बुलाई दिल्ली बैठक में भाग लेंगे.

महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर दिल्ली दौरे से पहले निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है. देश को कांग्रेस ही बचा सकती है और ये बात विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दलों को समझ आ गई है इसलिए वो कांग्रेस के साथ आ रही हैं.

दिल्ली में कांग्रेस की सभी राज्य इकाइयों के प्रमुखों की बैठक चल रही हैं. पार्टी आलाकमान ने राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख नाना पटोले को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है. इस बुलावे के बाद नाना पटोले दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए.

नाना पटोले ने केंद्र पर साधा निशाना

नाना पटोले से सवाल किया गया कि तृणमुल कांग्रेस (TMC) के कांग्रेस पार्टी में विलय की खबरें हैं और ऐसा ही कुछ एनसीपी को लेकर भी चर्चा है. इसपर नाना पटोले ने कहा, "NCP की ओर से यह प्रस्ताव पहले से ही मौजूद था. पहले ही सबको लगता है कि जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, संविधान की भावना को नुकसान पहुंचाया है और देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है. उससे देश को बचाने की जरूरत है. कांग्रेस के साथ ही देश बच सकता है. ये बात देश के क्षेत्रीय दलों को समझ आ गया है. यही वजह है कि विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के साथ आने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं."

देश को बचाने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी

पटोले ने आगे कहा, "चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य दल ही क्यों न हो सभी का मानना है कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है." बता दें कि TMC और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर चर्चा तेज है. इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में भी NCP (शरद पवार) को लेकर भी चर्चा है. हालांकि, कांग्रेस ने सफाई दी थी कि ये खबरें बेबुनियाद हैं और विलय का कोई प्रस्ताव या योजना फिलहाल नहीं है. हालांकि, विपक्षी दलों के बीच INDIA गठबंधन के तहत सहयोग जारी है.

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