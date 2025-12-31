'आज रात बम ब्लास्ट होगा', संजय राउत के घर के बाहर दिखी कार, आगे क्या हुआ?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बंगले के बाहर एक कार देखी गई जिस पर लिखा था कि आज रात बम ब्लास्ट होगा. इसके बाद भांडुप में संजय राउत के मैत्री बंगले पर बम डिस्पोजल स्क्वॉड पहुंची. जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे एक कार देखी गई जिसकी कांच पर लिखा था कि 'आज हंगामा होगा. आज रात 12 AM बम ब्लास्ट होगा.' सूचना मिलने के बाद टीम वहां पहुंची. पुलिस यह भी पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि कार असल में किसकी थी.

संजय राउत के घर मे BDDS की टीम ने सर्च किया पर किसी भी तरह का संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस ने आगे बताया कि आस पास के बंगलों की भी जांच की गई पर संदिध वस्तु नहीं मिली. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर रही है और जिसने भी इस तरह से बदमाशी की है उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है.