महाराष्ट्र: टिकट न मिलने पर BJP कार्यकार्ताओं का उग्र प्रदर्शन, विधायक की गाड़ी रोक कालिख पोती

छत्रपति संभाजीनगर में टिकट न मिलने से बीजेपी में भारी हंगामा देखने को मिला. नाराज इच्छुक उम्मीदवारों ने बीजेपी नेता भागवत कराड और मंत्री अतुल सावे की गाड़ियों को घेर लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताते हुए गंभीर आरोप लगाए.

यही नहीं इसके अलावा आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सावे और कराड के सामने उनकी तस्वीरें फाड़ दीं और उनकी कारों पर कालिख पोती. इच्छुक उम्मीदवारों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास भी किया. साथ ही, अतुल सावे के पीए और रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगाया गया.

पीए को टिकट देने का आरोप

नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्वे का हवाला देते हुए कहा, "हमें न्याय चाहिए. अतुल सावे ने आखिर क्या देखा कि उन्होंने अपने पीए को टिकट दे दिया? उन्होंने सिर्फ वंजारी समाज को आगे बढ़ाया. अभी तुरंत सर्वे सामने लाया जाए, अगर उसमें मेरा नाम नहीं है तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा. भागवत कराड ने भी केवल वंजारी उम्मीदवारों को टिकट दिए." इस दौरान अतुल सावे और भागवत कराड के खिलाफ नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी देखा गया.

आत्मदाह का प्रयास

इस बीच कल भी बीजेपी के प्रचार कार्यालय में भारी बवाल हुआ था. उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर 'आयात' उम्मीदवारों को टिकट दिया गया. एक महिला कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने पर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें पार्टी से हमें न्याय चाहिए. क्या यही हमारी निष्ठा का फल है? अतुल सावे ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया.

मंत्री अतुल सावे पीछे के दरवाजे से निकले

कुछ महिला उम्मीदवारों ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए रोष जताया, इस दौरान कुछ को चक्कर भी आया. उन्होंने कहा 40–40 साल पार्टी के लिए काम करने के बावजूद आज हमें टिकट नहीं मिलता. हमारी गलती क्या है? हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही है. कार्यकर्ताओं की आक्रामकता को देखते हुए मंत्री अतुल सावे को पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ा.