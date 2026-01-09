हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबीएमसी चुनाव के बीच संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, वैचारिक जहर फैलाने का लगाया आरोप

बीएमसी चुनाव के बीच संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, वैचारिक जहर फैलाने का लगाया आरोप

Sanjay Raut News: शिवसेना (UBT) के नेता संजय राऊत ने भाजपा और शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि नेता चुराए जा रहे हैं और सत्ता के लिए ढोंग की राजनीति हो रही है.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राऊत ने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला. राऊत ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब वैचारिक नहीं, बल्कि सत्ता के लालच से भरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेशर्म और ढोंगी है.

भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप

संजय राऊत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 12 नगरसेवकों को निलंबित किया तो भाजपा ने भी कार्रवाई की बात कही, लेकिन असल मकसद शिंदे गुट के लोगों को सत्ता से दूर रखना था. उन्होंने रविंद्र चव्हाण पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तुरंत नगरसेवकों पर झपट्टा मारा, ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके.

संजय राऊत ने कहा कि पहले नेता गढ़े जाते थे, अब नेताओं को चुराया जा रहा है. खुद में क्षमता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों से तोड़फोड़ कर राजनीति की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि यह सब रविंद्र चव्हाण के ही क्षेत्र में हुआ.

शिंदे और भाजपा पर सीधा हमला

नवाब मलिक और एमआईएम का जिक्र करते हुए राऊत ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस से नफरत थी, वही आज कांग्रेस और एमआईएम के साथ बैठे हैं. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी, तब एकनाथ शिंदे और उनकी टीम ने सत्ता का पूरा लाभ उठाया.

शिंदे-राऊत मुलाकात पर सफाई

राऊत ने कहा कि शिंदे से उनकी मुलाकात अनपेक्षित थी. सिर्फ हाई-हैलो हुआ और बात खत्म. उन्होंने शिंदे को अवैध उपमुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उन्हें कोई भावनात्मक महसूस नहीं हुआ.

सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए राऊत ने कहा कि हम डबल सर्टिफाइड मुंबईकर हैं, आप युवा नागपुरकर हैं. आपने कौन सा विकास किया? साथ ही उन्होंने अमित शाह को महाराष्ट्र का दुश्मन बताया.

राऊत ने बताया कि आज नाशिक में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अहम संयुक्त सभा होगी. उन्होंने कहा कि कौन लूजर है और कौन विनर, यह मुंबई की जनता तय करेगी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 12:23 PM (IST)
BJP MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
