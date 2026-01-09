BMC चुनाव के बीच BJP का बड़ा एक्शन, 26 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला, यह है वजह
Mumbai BJP: मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव 2026 से पहले, भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है.
बृह्नमुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) के बीच मुंबई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने कार्यकर्ताओं पर बड़ा एक्शन लिया है. बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने पार्टी विरोधी कार्यों का हवाला देते हुए 26 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. ये 26 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं.
अमित साटम की ओर से जारी नोटिस में जानकारी दी है कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 में महायुति उम्मीदवार के साथ सहयोग न करने के चलते इन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित किया गया है. यह नोटिस बीते गुरुवार, 8 जनवरी को जारी की गई है.
नोटिस में 26 कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-
1. आसावरी पाटील
2. मुक्ता महेश पटेल
3. सुचित्रा नाईक
4. जयमुरगन नाडार
5. दिवेश यादव
6. अयोध्या पाठक
7. सुचित्रा संदिप जाधव
8. कॅ. राकेश कोहेलो
9. दिव्या ढोले
10. उर्मिला गुप्ता
11. सुषमा देशमुख
12. स्नेहाली वाडेकर
13. प्रिया प्रविण मरगज
14. प्रविण मरगज
15. संगिता खुटवड
16. प्रशांत ठाकूर
17. धनश्री अजय बागल
18. विनित सिंह
19. सरबतजित सिंग संधू
20. अमित शेलार
21. शोभा साळगावकर
22. मोहन आंबेकर
23. सुशिल सिंह
24. नेहल शहा
25. सिध्देश कोयंडे
26. जान्हवी राणे
