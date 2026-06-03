ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी (Mamat Banerjee) को बड़ा सियासी झटका लगा है. विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी दे दी. ऋतब्रत बनर्जी (Ritabrata Banerjee) विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे. ऋतब्रत का दावा है कि उनके साथ 60 विधायक हैं. यह ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट है. अब इस पर संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी गई और अब तो पार्टी भी उनके हाथों से निकल गई. निरुपम ने कहा कि ये सब तानाशाही रवैये की वजह से हुआ है.

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा, ''ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगभग टूट चुकी है, बिखर चुकी है. आज विधानसभा में उनकी पार्टी के लगभग 58 विधायकों ने हस्ताक्षर करते विधानसभा अध्यक्ष को अपना निवेदन दे दिया है कि वो एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं और अपने पक्ष से अपना नेता चुनने के साथ-साथ उसका नाम भी सुझाने की बात कही है.''

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Sanjay Nirupam says, "Mamata Banerjee’s party Trinamool Congress has almost broken apart, it has disintegrated. Today in the Assembly, about 58 MLAs of her party have submitted a signed request to the Speaker of the Assembly that they… pic.twitter.com/GBxNLCdX0y — IANS (@ians_india) June 3, 2026

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ममता दीदी के तानाशाही रवैये के खिलाफ पार्टी में विद्रोह- निरुपम

उन्होंने कहा, ''जब कोई भी नेता या व्यक्ति जीत और सफलता के गुमान में तानाशाही रवैया अख्तियार करता है तो उसके साथ काम करने वाले लोग सही मौके की तलाश में रहते हैं. जैसे ही उनकी पार्टी हारी, ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरी पार्टी में विद्रोह हो गया है. इस विद्रोह का नतीजा विधानसभा के पटल पर दिख रहा है.''

ऋतब्रत बनर्जी ने क्या कहा?

निष्कासित टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने बागी समूह के विधायक दल का दर्जा देने के दावे को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा, ''जावेद खान, संदीपान साहा, सबीना यास्मीन और शिउली साहा टीएमसी विधायक दल के उपनेता होंगे. हम बंगाल सरकार की उन नीतियों का विरोध करेंगे जो हमें सही नहीं लगतीं, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे.''

हम ही असली और मुख्य विपक्ष- ऋतब्रत बनर्जी

इसके साथ ही ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी से टीएमसी विधायक दल के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने का आग्रह किया है. उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय मानदंडों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में हम ही असली और मुख्य विपक्ष हैं. उधर टीएमसी विधायक अखरुज्जमान ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने विपक्ष के नेता के चुनाव में प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

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