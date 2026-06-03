हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'

ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'

Shiv Sena On Mamata Banerjee: शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरी पार्टी में विद्रोह हो गया है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी (Mamat Banerjee) को बड़ा सियासी झटका लगा है. विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी दे दी. ऋतब्रत बनर्जी (Ritabrata Banerjee) विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे. ऋतब्रत का दावा है कि उनके साथ 60 विधायक हैं. यह ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट है. अब इस पर संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी गई और अब तो पार्टी भी उनके हाथों से निकल गई. निरुपम ने कहा कि ये सब तानाशाही रवैये की वजह से हुआ है.

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा, ''ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगभग टूट चुकी है, बिखर चुकी है. आज विधानसभा में उनकी पार्टी के लगभग 58 विधायकों ने हस्ताक्षर करते विधानसभा अध्यक्ष को अपना निवेदन दे दिया है कि वो एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं और अपने पक्ष से अपना नेता चुनने के साथ-साथ उसका नाम भी सुझाने की बात कही है.'' 

CJP पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, '100% पुरुषों का प्रतिनिधित्व', अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब

ममता दीदी के तानाशाही रवैये के खिलाफ पार्टी में विद्रोह- निरुपम

उन्होंने कहा, ''जब कोई भी नेता या व्यक्ति जीत और सफलता के गुमान में तानाशाही रवैया अख्तियार करता है तो उसके साथ काम करने वाले लोग सही मौके की तलाश में रहते हैं. जैसे ही उनकी पार्टी हारी, ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरी पार्टी में विद्रोह हो गया है. इस विद्रोह का नतीजा विधानसभा के पटल पर दिख रहा है.''

ऋतब्रत बनर्जी ने क्या कहा?

निष्कासित टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने बागी समूह के विधायक दल का दर्जा देने के दावे को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा, ''जावेद खान, संदीपान साहा, सबीना यास्मीन और शिउली साहा टीएमसी विधायक दल के उपनेता होंगे. हम बंगाल सरकार की उन नीतियों का विरोध करेंगे जो हमें सही नहीं लगतीं, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे.''

हम ही असली और मुख्य विपक्ष- ऋतब्रत बनर्जी

इसके साथ ही ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी से टीएमसी विधायक दल के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने का आग्रह किया है. उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय मानदंडों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में हम ही असली और मुख्य विपक्ष हैं. उधर टीएमसी विधायक अखरुज्जमान ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने विपक्ष के नेता के चुनाव में प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

ममता बनर्जी पर BJP विधायक का बड़ा बयान, 'विपक्ष की नेता नहीं बन सकतीं, इसके लिए...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
TMC Sanjay Nirupam MAHARASHTRA NEWS MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
महाराष्ट्र
CJP पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, '100% पुरुषों का प्रतिनिधित्व', अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
CJP पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, '100% पुरुषों का प्रतिनिधित्व', अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
महाराष्ट्र
Pune Murder Case: पुणे में संपत्ति विवाद बना खूनखराबे की वजह, बेटे ने की पिता और भाई की हत्या
पुणे में संपत्ति विवाद बना खूनखराबे की वजह, बेटे ने की पिता और भाई की हत्या
महाराष्ट्र
ममता बनर्जी पर BJP विधायक का बड़ा बयान, 'विपक्ष की नेता नहीं बन सकतीं, इसके लिए...'
ममता बनर्जी पर BJP विधायक का बड़ा बयान, 'विपक्ष की नेता नहीं बन सकतीं, इसके लिए...'
Advertisement

वीडियोज

Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
India@2047 Conclave: 'ये बदलता हुआ भारत है', abp के मंच से भोजशाला पर भी बोले CM मोहन यादव
'ये बदलता हुआ भारत है', abp के मंच से भोजशाला पर भी बोले CM मोहन यादव
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
इंडिया
पश्चिम बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा करीबी और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
इंडिया
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
न्यूज़
Kuwait Airport Attacked by Iran: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget