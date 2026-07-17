INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 110 साल पुराने पारसी डेयरी फार्म पर FDA का एक्शन, जांच में मिलीं कई खामियां, लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई: 110 साल पुराने पारसी डेयरी फार्म पर FDA का एक्शन, जांच में मिलीं कई खामियां, लाइसेंस सस्पेंड

Mumbai Parsi Dairy Farm: मुंबई के 110 साल पुराने और प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म के खिलाफ FDA ने बड़ी कार्रवाई की है. डेयरी फार्म का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

Written By : वैभव परब |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई लगातार जारी है. मुंबई के 110 साल पुराने और प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म के खिलाफ FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डेयरी में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया. मुंबई के PARSI DAIRY FARM PVT. LTD., प्रिंसेस स्ट्रीट, मरीन लाइंस, कालबादेवी स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण 14 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया.

परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई

जांच में सामने आईं कई गंभीर खामियां

जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा फूड बिजनेस लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नियम, 2011 के कई गंभीर उल्लंघन सामने आए. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त (खाद्य), परिमंडल-1 ने 15 जुलाई 2026 को लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया.

जांच में सामने आईं प्रमुख कमियां

एफडीए की जांच में कई प्रमुख कमियां सामने आई हैं. एफडीए को कच्चे दूध की प्राप्ति के लिए सुरक्षित Raw Milk Reception Dock का अभाव मिला. भंडारण कक्ष और उत्पादन क्षेत्र की दीवारों पर फफूंदी चिपकी मिली. वहीं कच्चे माल को सीधे जमीन पर रखा जाना, फफूंदी लगी दीवारों के पास कच्चे माल का भंडारण, उत्पादन क्षेत्र में गंदगी दिखाई दी.

मक्खियों और चूहों से बचाव का अभाव

इसके अलावा बड़ी संख्या में मक्खियों की मौजूदगी, कीट और चूहों से बचाव के लिए जालियों का अभाव, Effluent Treatment Plant (ETP) का न होना, खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड अधूरे, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी जूते उपलब्ध नहीं, परिवहन वाहनों की सफाई का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, कई खाद्य उत्पादों पर ‘Best Before’, ‘Use By’ और ‘Date of Expiry’ जैसी अनिवार्य जानकारी का अभाव मिला. 

एफडीए ने अपने बयान में क्या कहा?

एफडीए ने बयान में कहा कि दक्षिण मुंबई स्थित प्रिंसेस स्ट्रीट इकाई के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों के कई उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

एफडीए ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कच्चे दूध प्राप्त करने का क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म, भंडारण और उत्पादन क्षेत्रों में दरारें, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का अनुचित भंडारण, मक्खियों का अत्यधिक प्रकोप, टूटी हुई फर्श और जल निकासी व्यवस्था तथा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) का अभाव जैसी गंभीर कमियां पाई गईं.

नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 17 Jul 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
FDA MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई: 110 साल पुराने पारसी डेयरी फार्म पर FDA का एक्शन, जांच में मिलीं कई खामियां, लाइसेंस सस्पेंड
मुंबई: 110 साल पुराने पारसी डेयरी फार्म पर FDA का एक्शन, जांच में मिलीं कई खामियां, लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर फिर हुआ विवाद, महिला ने लोगों पर छिड़का ‘पेपर स्प्रे’
मुंबई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर फिर हुआ विवाद, महिला ने लोगों पर छिड़का ‘पेपर स्प्रे’
महाराष्ट्र
परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई
परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई
महाराष्ट्र
नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज
नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला
आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, देखें लिस्ट
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
विश्व
'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, इनसाइड तस्वीर शेयर कर लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
बिहार
RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए
RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए
जनरल नॉलेज
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
लाइफस्टाइल
World Emoji Day: घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम
घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget