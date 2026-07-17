खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई लगातार जारी है. मुंबई के 110 साल पुराने और प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म के खिलाफ FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डेयरी में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया. मुंबई के PARSI DAIRY FARM PVT. LTD., प्रिंसेस स्ट्रीट, मरीन लाइंस, कालबादेवी स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण 14 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया.

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जांच में सामने आईं कई गंभीर खामियां

जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा फूड बिजनेस लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नियम, 2011 के कई गंभीर उल्लंघन सामने आए. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त (खाद्य), परिमंडल-1 ने 15 जुलाई 2026 को लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया.

जांच में सामने आईं प्रमुख कमियां

एफडीए की जांच में कई प्रमुख कमियां सामने आई हैं. एफडीए को कच्चे दूध की प्राप्ति के लिए सुरक्षित Raw Milk Reception Dock का अभाव मिला. भंडारण कक्ष और उत्पादन क्षेत्र की दीवारों पर फफूंदी चिपकी मिली. वहीं कच्चे माल को सीधे जमीन पर रखा जाना, फफूंदी लगी दीवारों के पास कच्चे माल का भंडारण, उत्पादन क्षेत्र में गंदगी दिखाई दी.

मक्खियों और चूहों से बचाव का अभाव

इसके अलावा बड़ी संख्या में मक्खियों की मौजूदगी, कीट और चूहों से बचाव के लिए जालियों का अभाव, Effluent Treatment Plant (ETP) का न होना, खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड अधूरे, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी जूते उपलब्ध नहीं, परिवहन वाहनों की सफाई का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, कई खाद्य उत्पादों पर ‘Best Before’, ‘Use By’ और ‘Date of Expiry’ जैसी अनिवार्य जानकारी का अभाव मिला.

एफडीए ने अपने बयान में क्या कहा?

एफडीए ने बयान में कहा कि दक्षिण मुंबई स्थित प्रिंसेस स्ट्रीट इकाई के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों के कई उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

एफडीए ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कच्चे दूध प्राप्त करने का क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म, भंडारण और उत्पादन क्षेत्रों में दरारें, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का अनुचित भंडारण, मक्खियों का अत्यधिक प्रकोप, टूटी हुई फर्श और जल निकासी व्यवस्था तथा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) का अभाव जैसी गंभीर कमियां पाई गईं.

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