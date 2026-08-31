'ओवैसी जिहादी और कट्टर मुसलमान', बाबर वाले बयान पर बोले संजय निरुपम

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के बाबर वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है. इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने AIMIM चीफ पर निशाना साध दिया है. उन्होंने ओवैसी के इस बयान पर कहा, "ओवैसी जिहादी और कट्टर मुसलमान हैं." उन्होंने आगे कहा, "उज्बेकिस्तान के लोग भी बाबर को नहीं मानते है. AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने घटिया टिप्पणी की है."

संजय निरुपम का आगे कहना है कि ओवैसी की टिप्पणी से साफ है वो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोग देश के सम्मान से खुश नहीं होते हैं. हम बाबर के बारे में अपनी राय क्यों बदले. उन्होंने बताया, "बाबर ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है. हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश की. बाबर एक कलंक था. राम मंदिर की जगह पर उसके नाम की मस्जिद बनाई थी."

महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो

अमित ठाकरे द्वारा पीएम मोदी की फोटो हटाने पर क्या कहा?

अमित ठाकरे द्वारा पुणे के एक कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस से पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई है. इस पर संजय निरुपम ने बचकाना हरकत बता दिया है. उनका कहना है कि अमित ठाकरे की यह हरकत बचकाना है.

राहुल गांधी पर FIR के मुद्दे पर दी यह प्रतिक्रिया

वहीं राहुल गांधी के मुद्दे पर संजय निरुपम ने आगे कहा, "कांग्रेस ने जैसे इस मुद्दे को बड़ा बनाया है. यह उनके छोटा होने का सबूत देता है. खरगे वैसे भी नास्तिक हैं, वो हिंदू परंपरा के खिलाफ सोच रखते है और वो सनातन विरोधी हैं." उन्होंने आगे यह भी कहा, "खड़गे को अकेला ना महसूस हो, इसलिए राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए और गड़बड़ कर दिए जिसके चलते उन पर FIR हो गई है.

नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद भारत की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है. इस पर शिवसेना नेता ने बताया, "नेपाल में फंसे लोगों की मदद के लिए हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है. अभी भी कुछ लोग फंसे है, जिनके लिए हम कोशिश में लगे है कि परिवार से संपर्क हो जाए. हमने लोगो की मदद के लिए एक टीम बनाई है जो महाराष्ट्र से है."

'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल

