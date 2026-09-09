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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?

CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?

TVK के गठबंधन का नाम "सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस" रखा गया है. चेन्नई के पनैयूर में TVK मुख्यालय में चल रही गठबंधन समन्वय बैठक में यह घोषणा की गई.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Sep 2026 07:10 PM (IST)
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दक्षिण भारत की राजनीति में बुधवार को उस वक्त नया अध्याय जुड़ गया, जब एक नया गठबंधन सत्ता में आई टीवीके के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बना है. इस गठबंधन का नाम सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस रखा गया है. अब इससे देश की सियासत के आगामी आम चुनावों में समीकरण और जनाधार पर काफी असर देखने को मिल सकता है. सीएम विजय के नेतृत्व में इस गठबंधन की घोषणा बुधवार की गई है. 

चेन्नई के पनैयूर में TVK मुख्यालय में हुई गठबंधन समन्वय बैठक में नए गठबंधन की घोषणा की गई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने नए गठबंधन के अपने सहयोगी दल कांग्रेस, वीसीके, एडीएमके और आईयूएमएल के नेताओं के साथ टीवीके मुख्यालय पर दूसरी बार मुलाकात की.

एनएनआई के मुताबिक, टीवीके सूत्रों ने ने पहले ही पुष्टी कर दी थी कि कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और मारुमलरची द्रविड़ मुनेद्र कड़गम जैसे प्रमुख सहयोगी दल की बैठक में शामिल होंगे.  इस नए गठबंधन पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि टीवीके के नेतृत्व में नया गठबंधन बना है. सीएम विजय तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में गठबंधन की अगुवाई करेंगे. 

बैठक से सीपीएम और सीपीआई ने दूरी बनाई
इस बैठक से सीपीएम और सीपीआई ने दूरी बनाई. उन्होंने बैठक शामिल नहीं होने का फैसला किया. 1 जुलाई के बाद से औपचारिग गठंबधन की वार्ता का यह लगातार दूसरा बहिष्कार है. इस फैसले के बारे में बताते हुए, सीपीएम के राज्य सचिव पी शनमुगम ने मंगलवार को बताया कि वाम दलों का बाहरी समर्थन पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित होगा. इसका मकसद विधानसभा में स्थिरता बनाए रखना है. 

राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस-टीवीके में खटपट?

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल पर टीवीके और कांग्रेस के बीच बढ़ती सार्वजनिक अनबन ने तनाव को और बढ़ा दिया है. टीवीके के विधायकों और मंत्रियों के उन बयानों का तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कड़ा विरोध किया है. इनमें मुख्यमंत्री विजय को 2029 के आम चुनावों के लिए संभावित प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है.'

कांग्रेस नेता बोले-राहुल गांधी निर्विवाद नेता बने हुए

कांग्रेस मंत्री एस राजेश कुमार ने जोर देकर कहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन के निर्विवाद नेता बने हुए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इस आम सहमति को कमजोर करने की किसी भी कोशिश से पार्टी राज्य मंत्रिमंडल पर अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार कर सतकी है. इसके बाद टीवीके नेतृत्व ने विवाद को कम करने की कोशिश करते हुए कहा किवजय को पीएम बनाने वाली बातें, अलग-अलग विधायकों की निजी राय थीं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu National News
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