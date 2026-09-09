गरबा में मुसलमानों की एंट्री बैन पर अठावले की दो टूक, 'हम ऐसे...'

गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर बैन का मामला गरमाता जा रहा है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने के विश्व हिंदू परिषद (VHP) के आह्वान का विरोध किया. उन्होंने वीएचपी के इस रुख को गलत ठहराया है. अठावले ने कहा कि भारत संविधान से चलता है, जो सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है.

छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरे पर रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहुंचे अठावले ने पत्रकारों से कहा कि ऐसा रुख सही नहीं है क्योंकि अलग-अलग धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है. महाराष्ट्र में विहिप के नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए.

संविधान सभी धर्मों की रक्षा करता है- अठावले

अठावले ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह रुख सही नहीं है. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान सभी धर्मों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है. भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत, पारसी और कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, तथा संविधान सभी धर्मों की रक्षा करता है. यह कहना ठीक नहीं है कि मुसलमानों को गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए. हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ आकर देश के लिए काम करने की ज़रूरत है.’’

अजमेर शरीफ दरगाह का अठावले ने दिया उदाहरण

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष ने राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह का उदाहरण दिया और कहा कि बड़ी संख्या में हिंदू वहां जाते हैं. अठावले ने कहा, ‘‘हमारा देश ऐसा है जहां सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होना चाहिए. हम ऐसे रुख का विरोध करते हैं. ऐसा रुख संविधान के खिलाफ है.’’

आरक्षण के मुद्दे पर अठावले ने क्या कहा?

आरक्षण के मुद्दे पर अठावले ने कहा कि यह नीति कमजोर वर्गों को अवसर देकर देश को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी. उन्होंने कहा, ‘‘जब जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तब दिया गया था जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, जबकि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण 1990-91 में वीपी सिंह सरकार के दौरान शुरू किया गया था.''

आरक्षण जाति पर आधारित है- अठावले

उन्होंने कहा कि बाद में नरेन्द्र मोदी सरकार ने एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में न आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया. अठावले ने कहा, ‘‘आरक्षण जाति पर आधारित है. हालांकि संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को खत्म कर दिया है, फिर भी दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं. जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए.’’

'जातिवाद को खत्म कर सकते हैं तो हम आरक्षण छोड़ने को तैयार'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘‘अगर आप जातिवाद को खत्म कर सकते हैं, तो हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं. लेकिन आरक्षण का विरोध करना सही नहीं है. यह संविधान के खिलाफ है. जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बातचीत करनी चाहिए और अपनी मांगें रखनी चाहिए.''

राहुल गांधी हमेशा गलत बयान देते हैं- अठावले

मंगलवार को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘जेन जी’ और युवाओं के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी हमेशा गलत बयान देते हैं. मोदी जी ने ‘जेन जी’ से कहा है कि वे झूठे वादे करने वाले लोगों पर ध्यान न दें. सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है.

देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना होगा- अठावले

उन्होंने ये भी कहा, ‘‘लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों जरूरी हैं, तथा देश की प्रगति के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. लेकिन आज का विपक्ष केवल आलोचना करने वाली संस्था बनकर रह गया है.’’ अठावले ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और केंद्र दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

बाद में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और कोरबा में 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट का प्रस्ताव रखा गया है.

गणेशोत्सव पर भक्तों को राहत, कोंकण के रास्ते में नहीं लगेगा टोल