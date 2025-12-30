समाजवादी पार्टी ने BMC चुनाव के लिए जारी की चौथी कैंडिडेट लिस्ट, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में कूद पड़ी है. पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है. सपा के इस चुनाव में उतरने के बाद यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई हैं.

समाजवादी पार्टी ने जारी की चौथी सूची

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं उनकी पार्टी प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है. सपा मुंबई-महाराष्ट्र ईकाई ने अपनी चौथी सूची में इन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. सूची के मुताबिक़ वार्ड-3 से चौथी प्रसाद गुप्ता, वार्ड-31 से फरजाना इस्माइल चौधरी, वार्ड-41 आएशा शेख, वार्ड-42 से अरुण यादव के टिकट दिया गया है.

इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान

इनके अलावा वार्ड-57 मोहम्मद मक़सूद इलियास सिद्दिकी, वार्ड-59 से संतोष गीता यादव, वार्ड-61 से फ़िरदौस बानो, वार्ड-62 अतिउल्लाह खान अतीक खान गब्बर, वार्ड- 63 से शाइना रफी मोहम्मद, वार्ड-65 से कमलेश तुकाराम, वार्ड-78 सैयद गुलफाम मोहम्मद सलीम, वार्ड-92 से शबाना वकील खान, वार्ड-94 से महजबीन अकबर सईद, वार्ड-119 से फरहीन जमशेद खान, वार्ड-122 से रामचंद्र गुप्ता को टिकट दिया गया है.

वार्ड-157 से रीना सिंह, वार्ड-159 उस्मान गनी जमाल मलिक, वार्ड-164 से इश्तियाक़ अहमद अली शेख, वार्ड-166 से रूबीना अरशद सैयद, वार्ड-168 से मोहम्मद मुदस्सर रशीद अहमद, वार्ड-179 से तौबी काजिम अहमदी, वार्ड-180 से प्रतिज्ञा दयाराम यादव, वार्ड-183 से काशीबाई भीमा, वार्ड-184 से फातिमा बेगम सैफुद्दीन अंसारी, वार्ड-185 रामदुलारे मेवलाल, वार्ड-197 से शेख शबनम इम्तियाज़ अहमद, वार्ड-210 से साजिद कुरैशी, वार्ड-211 से ऐजाज अहमद खान, वार्ड-225 से शेख मोहिनुद्दीन खान के नाम का ऐलान किया गया है.

समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की चौथी सूची आने के बाद महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है. जल्द ही इन चुनावों के लिए सपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे.

