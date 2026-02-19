एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आपको यह सवाल राज ठाकरे से पूछना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम उनकी जासूसी नहीं कर रहे हैं. कौन किससे मिलता है, इस पर कोई रोक नहीं है.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, ''महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रवैये को लेकर हमारा गहरा मतभेद है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा है.''

'शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया'

एबीपी माझा के मुताबिक उद्धव गुट के सांसद ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया क्योंकि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विचार हैं. एकनाथ शिंदे का यह स्वर्ग बेईमानी से बनाया गया है.''

महानगरपालिका चुनावों के बाद शिंदे और राज ठाकरे की पहली मुलाकात

महाराष्ट्र में हाल ही में महानगरपालिका और जिला परिषद के चुनाव हुए थे. इन चुनावों के बाद राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बुधवार (18 फरवरी) को पहली मुलाकात हुई है. बताया जा रहा है कि इस दौरान एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई मसलों को लेकर चर्चा हुई है. सूत्रों की मानें तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम चुनावों (KDMC) में शिवसेना को MNS पार्षदों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए पार्टी प्रमुख0 राज ठाकरे को धन्यवाद दिया.

वहीं, राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) महानगरपालिका के कार्यों में सहयोग जारी रखेगी. पिछले महीने बीएमसी चुनाव के दौरान चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब दो दशक बाद एक मंच पर नजर आए थे. हालांकि चुनाव के नतीजे ठाकरे ब्रदर्स के लिए बेहतर नहीं रहे. अविभाजित शिवसेना का BMC पर करीब तीन दशक पुराना वर्चस्व इस बार खत्म हो गया और बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही.