हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'

एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'

Sanjay Raut News: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के रवैये को लेकर हमारा गहरा मतभेद है क्योंकि शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ विश्वासघात किया.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आपको यह सवाल राज ठाकरे से पूछना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम उनकी जासूसी नहीं कर रहे हैं. कौन किससे मिलता है, इस पर कोई रोक नहीं है.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, ''महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रवैये को लेकर हमारा गहरा मतभेद है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा है.'' 

'शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया'

एबीपी माझा के मुताबिक उद्धव गुट के सांसद ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया क्योंकि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विचार हैं. एकनाथ शिंदे का यह स्वर्ग बेईमानी से बनाया गया है.''

महानगरपालिका चुनावों के बाद शिंदे और राज ठाकरे की पहली मुलाकात

महाराष्ट्र में हाल ही में महानगरपालिका और जिला परिषद के चुनाव हुए थे. इन चुनावों के बाद राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बुधवार (18 फरवरी) को पहली मुलाकात हुई है. बताया जा रहा है कि इस दौरान एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई मसलों को लेकर चर्चा हुई है. सूत्रों की मानें तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम चुनावों (KDMC) में शिवसेना को MNS पार्षदों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए पार्टी प्रमुख0 राज ठाकरे को धन्यवाद दिया.

वहीं, राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) महानगरपालिका के कार्यों में सहयोग जारी रखेगी. पिछले महीने बीएमसी चुनाव के दौरान चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब दो दशक बाद एक मंच पर नजर आए थे. हालांकि चुनाव के नतीजे ठाकरे ब्रदर्स के लिए बेहतर नहीं रहे. अविभाजित शिवसेना का BMC पर करीब तीन दशक पुराना वर्चस्व इस बार खत्म हो गया और बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 19 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
संजय राउत राज ठाकरे Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार को NCP चीफ बनाने के पक्ष में नहीं 3 विधायक? रोहित पवार के दावे से सियासी खलबली
सुनेत्रा पवार को NCP चीफ बनाने के पक्ष में नहीं 3 विधायक? रोहित पवार के दावे से सियासी खलबली
महाराष्ट्र
Maharashtra: BJP के बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सिग्नल ऐप के जरिए मांगे 2 करोड़ रुपए
Maharashtra: BJP के बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सिग्नल ऐप के जरिए मांगे 2 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र
Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत
Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Shankaracharya Batuk Controversy: शंकराचार्य का एलान...योगी सरकार को नया पैगाम! | UP News | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget