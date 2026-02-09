हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार की छाती में संक्रमण, कैसी है तबीयत? पोते रोहित पवार ने दी जानकारी

शरद पवार की छाती में संक्रमण, कैसी है तबीयत? पोते रोहित पवार ने दी जानकारी

Sharad Pawar Health: एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को सोमवार (09 फरवरी) को सीने में संक्रमण के बाद पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. MLA रोहित पवार ने उनके हेल्थ को लेकर अहम जानकारी दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 09 Feb 2026 09:01 PM (IST)
पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी (SP) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार को सीने में संक्रमण होने के बाद पुणे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है. इस बीच उनके पोते और पार्टी के विधायक रोहित पवार ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शरद पवार साहेब की तबीयत अभी अच्छी है और उन्हें आईसीयू में नहीं रखा गया है.

रोहित पवार ने कहा, "शरद पवार के मेडिकल टेस्ट वहां पर किए गए हैं. उन्हें आईसीयू में नहीं रखा गया है. उन्हें वहां पर प्राइवेट रूम में रखा गया है. फिलहाल उन्हें वहां किसी तरह का सपोर्ट नहीं लग रहा है. रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि उन्हें पुणे में रखा जाएगा या मुंबई में रखा जाएगा.'' 

सब कुछ नॉर्मल है- रोहित पवार

एनसीपी (SP) के विधायक ने ये भी बताया कि शरद पवार यहां पर प्राइवेट गाड़ी से आए हैं और सब कुछ सामान्य है. उन्होंने कहा, ''मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे यहां आने से बचें, क्योंकि अस्पताल में कई अन्य मरीज भी हैं, ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो. मैं, सुप्रिया ताई या डॉक्टर, पार्टी कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र के लोगों को नियमित रूप से अपडेट देते रहेंगे."

सुप्रिया सुले ने क्या कहा?

NCP (SP) की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बताया, ''बाबा को सीने में जकड़न हो गई है और उन्हें 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी. सौभाग्य से, बाकी सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर सामान्य हैं. आप सभी की शुभकामनाओं और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद. सभी डॉक्टरों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद.''

सीने में संक्रमण के बाद शरद पवार अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार (09 फरवरी) को सीने में संक्रमण होने के बाद पुणे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. 85 वर्षीय राज्यसभा सदस्य को सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी की शिकायत के बाद दोपहर में पुणे जिले के बारामती कस्बे स्थित उनके आवास से रूबी हॉल क्लिनिक लाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में उनकी कई जांचें की गईं और फिलहाल उन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया है.

Published at : 09 Feb 2026 09:01 PM (IST)
Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SUPRIYA SULE
