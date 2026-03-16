Maharashtra: पिता ने बेटी के साथ कई बार किया रेप, पीड़िता ने डॉक्टर को बताई आपबीती

Maharashtra News: महाराष्ट्र के माढा तालुका में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां जन्मदाता पिता ने ही अपनी बेटी के साथ कई बार रेप किया और उसे गर्भवती कर दिया. इस घटना से तालुका में भारी हंगामा मच गया है और लोगों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है.

इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ रेप के साथ-साथ पोक्सो (POCSO) कानून के तहत और सात अन्य गंभीर धाराओं के तहत माढा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस शर्मनाक घटना ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है.

बेटी के साथ कई बार किया रेप

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, माढा तालुका के एक गांव में आरोपी पिता पिछले कुछ समय से अपनी बेटी के साथ बार-बार शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था. डर और दबाव के कारण पीड़ित लड़की काफी समय तक शांत रही, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सोलापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया

अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों को उसकी हालत पर संदेह हुआ. इसके बाद डॉक्टरों ने लड़की से विस्तार से बात की तो उसने बताया कि उसके जन्मदाता पिता ने ही बार-बार रेप किया था, यह चौंकाने वाली जानकारी दी. इस जानकारी के कारण अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

घटना की जानकारी मिलते ही माढा पुलिस अस्पताल गई और पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया. लड़की के बयान के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ रेप के साथ-साथ पोक्सो (POCSO) कानून के तहत और सात अन्य गंभीर धाराओं के तहत माढा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है.