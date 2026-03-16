Maharashtra News: महाराष्ट्र के नाशिक के इगतपुरी शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां एक युवक पर नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाकर उसका विश्वास जीतने और फिर लंबे समय तक उसके साथ अत्याचार करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं और उसके साथ धोखाधड़ी की.

इस मामले में संदिग्ध आरोपी मुस्तफा शेख के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इगतपुरी पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है. यह घटनाएं साल 2022 में शुरू हुई थीं, जब पीड़िता नाबालिग थी. आरोप है कि आरोपी ने पहले दोस्ती का नाटक किया और धीरे-धीरे लड़की का भरोसा जीत लिया.

धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया

पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लगातार धमकी देता था कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा. परिवार की सुरक्षा के डर से लड़की लंबे समय तक इस अत्याचार को सहन करती रही. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी दो बार पीड़िता के घर में घुसकर जबरदस्ती रेप कर चुका है. इसके अलावा उसने लड़की पर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कई बार दबाव बनाया.

मामला दर्ज

इन घटनाओं से परेशान होकर आखिरकार अब 19 साल की लड़की ने हिम्मत जुटाई और इगतपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में इगतपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद संदिग्ध आरोपी मुस्तफा शेख के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया. पोस्को के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और इगतपुरी पुलिस घटना की जांच कर रही है.