मुंबई: वडाला स्टेशन पर भोजपुरी गानों को लेकर विवाद, ठाकरे गुट ने जताया विरोध

मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर भोजपुरी गाने बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्टेशन पर तेज आवाज में गाने बजाए जाने से यात्रियों को परेशानी होने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नगरसेविका माधुरी मांजरेकर ने विरोध जताते हुए रेलवे प्रशासन से शिकायत की है.

माधुरी मांजरेकर ने वडाला स्टेशन मास्टर से मुलाकात कर तेज आवाज में भोजपुरी गाने बजाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए ऐसे आयोजनों पर तत्काल रोक लगाई जाए.

NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’

उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन आम यात्रियों की सुविधा के लिए हैं. सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में गाने बजाकर यात्रियों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की गतिविधियां बंद नहीं हुईं तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.





छठ पूजा के चलते स्टेशनों पर बज रहे भोजपुरी गाने

दरअसल, आगामी रविवार को छठ पूजा है. इसे देखते हुए मुंबई के मध्य रेलवे के कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से जुड़े भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं. इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और अन्य रेलवे स्टेशन शामिल हैं. आरोप है कि तेज आवाज में गाने बजने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है.

इस पूरे विवाद पर रेलवे प्रशासन का कहना है कि छठ पूजा के मद्देनजर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस जैसे कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से जुड़े भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं.

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में अब वडाला स्टेशन पर गाने बजाने को लेकर उठे विवाद के बीच रेलवे प्रशासन के अगले कदम पर नजर रहेगी.

मुंबई: कांदिवली में टीपू गैंग पर MCOCA के तहत कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार