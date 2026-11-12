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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबईः किरायेदारों से मकान खाली कराना होगा आसान, 15 जोन के DSP को मिला विशेष अधिकार

मुंबईः किरायेदारों से मकान खाली कराना होगा आसान, 15 जोन के DSP को मिला विशेष अधिकार

इस फैसले के बाद संबंधित डीसीपी को किरायेदारों से मकान खाली कराने और मकान मालिकों को उनका कब्जा वापस दिलाने से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिलेगा.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 04:35 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों के निपटारे की दिशा में अहम कदम उठाया है. राज्य के गृह निर्माण विभाग ने 31 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 परिमंडलों के पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है. यह नियुक्ति महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 40 के तहत की गई है.

इस फैसले के बाद संबंधित डीसीपी को किरायेदारों से मकान खाली कराने और मकान मालिकों को उनका कब्जा वापस दिलाने से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिलेगा. मुंबई पुलिस के वरिष्ठ IPS अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 40 के तहत मुंबई पश्चिम विभाग-9, मुंबई के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक मामला सामने आया.

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संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए किया था आवेदन

बांद्रा पूर्व निवासी प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा देवधर ने सांताक्रूज पूर्व स्थित अपनी संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन किया था. उन्होंने मकान 36 महीने के लिए लीव एंड लाइसेंस (Leave and License) समझौते पर दिया था. अवधि समाप्त होने के बावजूद संबंधित पक्ष ने मकान खाली कर शांतिपूर्ण कब्जा वापस नहीं किया.

मामले में सक्षम प्राधिकारी ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों की जांच के बाद सुनवाई की. इसके बाद किरायेदार की ओर से निष्कासन की कार्रवाई का विरोध करने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया और मकान मालिकों का निष्कासन आवेदन मंजूर कर लिया गया.

इस मामले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस उपायुक्तों को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद यह मुंबई पुलिस के समक्ष आया पहला मामला है, जिसमें नए प्रावधानों के तहत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है. 

इसे नए रेंट एक्ट के तहत मुंबई पुलिस की ओर से की गई पहली कार्रवाई माना जा रहा है. इससे आने वाले समय में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच संपत्ति खाली कराने से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित होने की उम्मीद है.

मुंबई के मकान मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद

आदेश के तहत मकान का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सभी निवासियों सहित तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही निर्धारित अवधि के बाद कब्जा नहीं सौंपने पर दोगुने मासिक लाइसेंस शुल्क के हिसाब से मुआवजा देने का भी आदेश है. सरकार की इस पहल से मुंबई के मकान मालिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिलने की उम्मीद है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:35 PM (IST)
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