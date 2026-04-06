सुनेत्रा पवार के समर्थन में रोहित पवार की अपील, 'ऐसा समझें खुद अजितदादा लड़ रहे चुनाव'

NCP के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के समर्थन में अब पूरा परिवार खुलकर मैदान में उतर गया है. पहले सुनेत्रा पवार ने सभी दलों से फोन पर बातचीत कर समर्थन मांगा था. अब शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार को बारामती उपचुनाव में निर्विरोध जिताने की अपील की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहित पवार ने पोस्ट लिखा, "आज सुनेत्रा काकी बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन कर रही हैं. हम सभी चाहते हैं कि यह चुनाव निर्विरोध हो. मैं सभी उम्मीदवारों से अपील करता हूं कि वे अपने नामांकन पत्र दाखिल न करें." इसी के साथ रोहित पवार ने यह उम्मीद जताई है कि अन्य दलों के उम्मीदवार उनकी बात सुनेंगे और नामांकन नहीं भरेंगे.

'रिकॉर्ड तोड़ वोट देकर सुनेत्रा काकी को जिताएं'- रोहित पवार

वहीं, रोहित पवार ने आगे लिखा कि अगर ऐसा नहीं होता है और सुनेत्रा पवार को चुनौती देने के लिए अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो बारामती की जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऐसा समझें यह उपचुनाव खुद अजित पवार लड़ रहे हैं. यह ध्यान में रखकर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को रिकॉर्ड-तोड़ वोट देकर जिताएं. रोहित पवार ने बारामती की जनता से यह भी कहा कि उनका हर एक वोट अजितदादा पवार को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी.

दरअसल, एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के सामने कांग्रेस ने आकाश मोरे के तौर पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है. एक ओर विपक्षी दल NCP (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने बारामती में निर्विरोध उपचुनाव का समर्थन किया था. दूसरी ओर उन्हीं के सहयोगी दल कांग्रेस ने यह तय किया कि चुनाव निर्विरोध नहीं होगा.