मराठवाडा की बाढ़ को लेकर राज ठाकरे ने लिखी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है. राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अतिवृष्टि ने जो कहर बरपाया है, उससे आप भलीभांति अवगत ही होंगे. महाराष्ट्र का शायद ही कोई हिस्सा बचा होगा जहां अतिवृष्टि ने नुकसान नहीं किया हो. हमारे पक्ष के पदाधिकारियों से चर्चा करने पर यह सामने आया है कि कई जगहों पर जमीन पूरी तरह से बहकर चली गई है. मई के मध्य से जो बारिश शुरू हुई है, उसने लगभग कभी विराम ही नहीं लिया, जिसके चलते खेती का जबरदस्त नुकसान हुआ है. ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है.

राज ठाकरे ने सरकार को दिए सुझाव