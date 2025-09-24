हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExclusive: उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे पर CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मैं खुश हूं कि...', गठबंधन पर भी दिया बयान

Exclusive: उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे पर CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मैं खुश हूं कि...', गठबंधन पर भी दिया बयान

Exclusive: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी लाइव से खास बातचीत में कहा कि हम BMC चुनाव में महायुति के साथ में लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर भी साथ लड़ने की कोशिश करेंगे.

By : मेघा प्रसाद | Edited By: जीवन प्रकाश | Updated at : 24 Sep 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी निकाय चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के साथ आने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एबीपी लाइव के खास कार्यक्रम इनसाइड आउट में कहा कि मैं बहुत खुश हूं. लोग कहते हैं मैंने पार्टियां तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया, हमने तो तोड़ी नहीं. कम से कम कोई कहता है कि आपने परिवार जोड़ा तो मैं तो क्रेडिट लूंगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. दोनों साथ रहें और साथ में लड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है.

क्या अजित पवार फिर से शरद पवार के पास जाएंगे? इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. शिंदे और अजित पवार हमारे साथ रहेंगे. एनडीए में रहेंगे, इस सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा रहेंगे.'' 

निकाय चुनाव में देरी पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस?

उन्होंने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में देरी के सवाल पर कहा कि 31 जनवरी से पहले चुनाव होंगे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच का है. मैं तो कहता हूं कि कल चुनाव हो जाए. इसमें बीजेपी का कोई सवाल नहीं है. बेवजह आरोप लगाया जा रहा है.

देवेंद्र फडणवीस ने निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन को लेकर कहा कि हम मुंबई (बीएमसी चुनाव) में 100 प्रतिशत गठबंधन में लड़ेंगे. हम बाकी जगह भी प्रयास करेंगे की साथ में लड़ें, लेकिन कुछ जगहों पर राजनीतिक मजबूरी की वजह से हम गठबंधन नहीं कर पाएंगे. 

बता दें कि महायुति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है. तीनों ही पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है. सभी की नजर है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाली ये पार्टी क्या निकाय चुनाव में भी गठबंधन करेगी.

एकनाथ शिंदे पर क्या बोले फडणवीस?

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी के दावों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ हमेशा अच्छे सबंध रहे हैं, आगे भी रहेंगे. जितनी कैबिनेट बैठक हुई, उसमें से सिर्फ एक कैबिनेट बैठक में नहीं आए. बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए. सब एकदम ठीक ठाक है.

सीएम ने कहा, ''मैं भी मुख्यमंत्री से उप-मुख्यमंत्री बना. उन्होंने मेरे अंडर काम किया. मैं भी उनके अंडर काम किया. एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा इज्जत दी. आज भी वैसा ही रिश्ता है. सामूहिक निर्णय का विषय होता है तो हम लोग चर्चा करके ही फैसला लेते हैं.''

Published at : 24 Sep 2025 07:32 PM (IST)
Devendra Fadnavis Uddhav Thackeray Raj Thackeray BMC BMC Election MAHARASHTRA NEWS Maharashtra Local Body Elections
