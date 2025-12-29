BMC चुनाव: शरद पवार से गठबंधन होगा या नहीं? राज ठाकरे का बड़ा बयान, 'कार्यकर्ताओं को...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार (29 दिसंबर) को अपने पार्टी पदाधिकारियों से आह्नान किया कि वे मतभेदों को भुला दें. उन्होंने कहा कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ एकजुट होकर 'मुंबई को बचाने' और 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में दोनों दलों के गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें.

'कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का...'

रंगाशारदा सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का सपना देखते हैं और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.

'मराठी मानुष के लिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव'

पार्टी नेता बाला नंदगांवकर ने राज ठाकरे के हवाले से कहा, 'मुंबई को तोड़ने का यह सपना चकनाचूर होना चाहिए. मुंबई मराठी मानुष और महाराष्ट्र की है. यह चुनाव मराठी मानुष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. महाराष्ट्र से बड़ा कोई संघर्ष नहीं है.' ठाकरे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि इन नगर निकाय चुनावों में हर सीट महत्वपूर्ण है.

एनसीपी (SP) भी गठबंधन का हिस्सा होगी- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, 'मुंबई को बचाने के लिए अपने मतभेदों को एक तरफ रख दें. पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों को शिवसेना (UBT) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में भाग लेना चाहिए और शिवसेना (UBT) भी ऐसा ही करेगी.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NCP (शरदचंद्र पवार) भी गठबंधन का हिस्सा होगी.

नंदगांवकर ने कहा कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक एबी फॉर्म सोमवार को वितरित किए जाएंगे. नंदगांवकर ने कहा कि कुछ वार्ड के लिए अंतिम समय की बातचीत अभी भी जारी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.