मुंबई के RA स्टूडियो में बच्चों को कैसे बनाया गया बंधक, कौन था आरोपी रोहित आर्या? 10 बड़ी बातें
RA Studio Powai: बच्चों को स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. इसके बाद आरोपी ने बच्चों को बंधक बना लिया. पुलिस ने सकुशल बच्चों को रेस्क्यू कर लिया.
मुंबई के पवई इलाके में स्थित महावीर क्लासिक बिल्डिंग में RA स्टूडियो में बंधक बनाए गए बच्चों को सुरक्षित पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया. आरोपी रोहित आर्या को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आरोपी रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग की थी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राउंड फायर किया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्या घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
5-6 दिनों से हो रही थी कास्टिंग
स्डूटियों पिछले 5-6 दिनों से वेब सीरीज के लिए कास्टिंग हो रही थी. अंतिम के 17 लोगों की फाइनल कास्टिंग आज हुई थी. आज 17 बच्चे और 2 पैरेंट्स आए थे.
कौन था रोहित आर्या?
अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक, आरोपी रोहित आर्या का यूट्यूब पर ‘अप्सरा’ नाम का चैनल था. ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर बीमार है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. लंच के टाइम जब बच्चे स्टूडियो से बाहर नहीं निकले तब लोगों को चिंता हुई. बच्चों के कांच में से हांथ दिखाने के बाद पुलिस आई. तब स्पष्ट हुआ कि किडनैपिंग का मामला है.
मुंबई के पवई में एक व्यक्ति ने RA स्टूडियो में 22 बच्चों को बंधक बना लिया था. आरोपी का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें वो अपना नाम बता रहा है और कहता दिख रहा कि मेरी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, मैं आतंकवादी नहीं हूं. पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और सभी बच्चे सुरक्षित हैं.… pic.twitter.com/exYt3e453A— ABP News (@ABPNews) October 30, 2025
किडनैपिंग मामले की 10 बड़ी बातें
- गुरुवार (30 अक्टूबर) की दोपहर को मामला सामने आया
- शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बंधक बनाए बच्चों की उम्र 15 साल के आस पास
- बच्चों को रेस्क्यू किए जाने से पहले आरोपी ने वीडियो जारी किया
- वीडियो में वो धमकी देता है कि वो स्टूडियो को आग लगा देना
- आरोपी ने वीडियो में कहा कि वो पैसे नहीं चाहते है, उसके कुछ सवाल हैं
- पौने दो बजे पुलिस को मिली जानकारी मिली थी कि एयरगन और कुछ केमिकल भी घटनास्थल पर दिखे हैं
- पुलिस ने वजह जानने की कोशिश की लेकिन आरोपी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था
- घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची
- पुलिस ने कुशलता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया
- जानकारी के मुताबिक, पुलिस की टीम बाथरूम से बिल्डिंग में दाखिल हुई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL