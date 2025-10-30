मुंबई के RA स्टूडियो में बच्चों को कैसे बनाया गया बंधक, कौन था आरोपी रोहित आर्या? 10 बड़ी बातें

मुंबई के पवई इलाके में स्थित महावीर क्लासिक बिल्डिंग में RA स्टूडियो में बंधक बनाए गए बच्चों को सुरक्षित पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया. आरोपी रोहित आर्या को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आरोपी रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग की थी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राउंड फायर किया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्या घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

5-6 दिनों से हो रही थी कास्टिंग

स्डूटियों पिछले 5-6 दिनों से वेब सीरीज के लिए कास्टिंग हो रही थी. अंतिम के 17 लोगों की फाइनल कास्टिंग आज हुई थी. आज 17 बच्चे और 2 पैरेंट्स आए थे.

कौन था रोहित आर्या?

अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक, आरोपी रोहित आर्या का यूट्यूब पर ‘अप्सरा’ नाम का चैनल था. ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर बीमार है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. लंच के टाइम जब बच्चे स्टूडियो से बाहर नहीं निकले तब लोगों को चिंता हुई. बच्चों के कांच में से हांथ दिखाने के बाद पुलिस आई. तब स्पष्ट हुआ कि किडनैपिंग का मामला है.

मुंबई के पवई में एक व्यक्ति ने RA स्टूडियो में 22 बच्चों को बंधक बना लिया था. आरोपी का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें वो अपना नाम बता रहा है और कहता दिख रहा कि मेरी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, मैं आतंकवादी नहीं हूं. पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और सभी बच्चे सुरक्षित हैं.… pic.twitter.com/exYt3e453A — ABP News (@ABPNews) October 30, 2025

किडनैपिंग मामले की 10 बड़ी बातें