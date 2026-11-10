नागपुर के शांतिनगर इलाके में घर में चोरी करने का मामला सामने आया है. यहां बहु पर ही सास के गहने बेचकर आईफोन खरीदने के आरोप लगे हैं. बहू पर आरोप है कि उसने अपनी सास के घर से 53 ग्राम के सोने के गहने चुराए और उन्हें बेचकर उससे iPhone खरीद लिया.

चोरी किए गए गहनों की अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपए बताई जा रही है. यह घटना प्रेमनगर की रहने वाली 52 साल की महिला के घर में हुई. आरोपी बहू का नाम ग्रंथली वर्मा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे सामने आई चोरी की बात?

जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई, 2026 को शिकायत करने वाली महिला दर्शन के लिए शिरडी जाने वाली थी. इसके लिए जब उसने अलमारी खोलकर गहने निकालने गई तो उसने देखा कि गहने अलमारी में थे ही नहीं. इसके बाद महिला ने घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन किसी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. महिला को अपनी बहु ग्रंथाली पर संदेह हुआ. आखिरकार, जब बहू से अच्छी तरह पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि उसने गहने बेचकर एक iPhone खरीदा था.

पुलिस में शिकायत दर्ज

बताया जा रहा है कि परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा है और विवाद के बीच ये घटना सामने आई है. शिकायत में कहा गया है. चोरी हुए गहनों में 30 ग्राम का मंगलसूत्र, 13 ग्राम का हार और 10 ग्राम वजन के अन्य गहने शामिल हैं. इस 53 ग्राम सोने की कीमत 2.5 लाख रुपये आंकी गई है.

जब सास ने गहने वापस मांगे, तो बहू ने मना कर दिया. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शांतिनगर पुलिस ने इस मामले में ग्रंथली वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.