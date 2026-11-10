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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अजित पवार की मौत में सुनील तटकरे का हाथ', आरोपों पर भड़के NCP नेता ने उठाया बड़ा कदम

'अजित पवार की मौत में सुनील तटकरे का हाथ', आरोपों पर भड़के NCP नेता ने उठाया बड़ा कदम

महाराष्ट्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर विवाद गहरा गया है. शिवसेना नेता रामदास कदम ने एनसीपी के सुनील तटकरे पर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत नेता अजित पवार की मौत मामले में एक ऐसा विवाद खड़ा होता दिख रहा है, जिससे राज्य की राजनीति हिल सकती है. सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. शिवसेना नेता रामदास कदम ने हाल ही में एनसीपी के सुनील तटकरे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. रामदास कदम का कहना है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश और उनकी मौत मामले में तटकरे का हाथ हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए.

दरअसल, रामदास कदम ने दावा किया है कि सुनील तटकरे की सियास महत्वकांक्षाएं बेहद भयावह हैं और उन्हें हासिल करने के लिए तटकरे कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने यह तक कह दिया कि उन्होंने कहीं सुना है सुनील तटकरे डिप्टी सीएम बनना चाहते थे. शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि एआर अंतुले की हत्या में भी सुनील तटकरे का हाथ हो सकता है.

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'रामदास कदम की मानसिक हालत ठीक नहीं'- सुनील तटकरे

इन सनसनीखेज आरोपों पर अब एनसीपी नेता सुनील तटकरे की प्रतिक्रिया आई है. उनका कहना है कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. वह रामदास कदम के आरोपों की निंदा करते हैं. शिवसेना नेता पर जुबानी हमला बोलते हुए तटकरे ने कहा, "रामदास कदम की मानसिक हालत ठीक नहीं है. उनका इलाज अस्पताल में नहीं, आगरा में होना चाहिए."

वहीं, एआर अंतुले की मौत पर सुनील तटकरे ने कहा, "अंतुले का कोई PA नहीं था. उन्होंने अंतुले के बारे में गलत आरोप लगाए. उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है." सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया कि वह रामदास कदम को लीगल नोटिस भेजेंगे. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Ramdas Kadam Sunil Tatkare MAHRASHTRA NEWS
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