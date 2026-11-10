'अजित पवार की मौत में सुनील तटकरे का हाथ', आरोपों पर भड़के NCP नेता ने उठाया बड़ा कदम

महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत नेता अजित पवार की मौत मामले में एक ऐसा विवाद खड़ा होता दिख रहा है, जिससे राज्य की राजनीति हिल सकती है. सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. शिवसेना नेता रामदास कदम ने हाल ही में एनसीपी के सुनील तटकरे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. रामदास कदम का कहना है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश और उनकी मौत मामले में तटकरे का हाथ हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए.

दरअसल, रामदास कदम ने दावा किया है कि सुनील तटकरे की सियास महत्वकांक्षाएं बेहद भयावह हैं और उन्हें हासिल करने के लिए तटकरे कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने यह तक कह दिया कि उन्होंने कहीं सुना है सुनील तटकरे डिप्टी सीएम बनना चाहते थे. शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि एआर अंतुले की हत्या में भी सुनील तटकरे का हाथ हो सकता है.

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'रामदास कदम की मानसिक हालत ठीक नहीं'- सुनील तटकरे

इन सनसनीखेज आरोपों पर अब एनसीपी नेता सुनील तटकरे की प्रतिक्रिया आई है. उनका कहना है कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. वह रामदास कदम के आरोपों की निंदा करते हैं. शिवसेना नेता पर जुबानी हमला बोलते हुए तटकरे ने कहा, "रामदास कदम की मानसिक हालत ठीक नहीं है. उनका इलाज अस्पताल में नहीं, आगरा में होना चाहिए."

वहीं, एआर अंतुले की मौत पर सुनील तटकरे ने कहा, "अंतुले का कोई PA नहीं था. उन्होंने अंतुले के बारे में गलत आरोप लगाए. उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है." सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया कि वह रामदास कदम को लीगल नोटिस भेजेंगे.

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