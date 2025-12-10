हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ऐसे लोग समाज को...'

Priyanka Chaturvedi on Aniruddhacharya सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि एक गुरु द्वारा ऐसे बयान समाज को भ्रष्ट करते हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Dec 2025 12:34 PM (IST)
महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किल बढ़ गई है. बीते अक्टूबर 2025 में अपनी कथा के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आधिकारिक रूप  से परिवाद दर्ज कर लिया है. अब कथावाचक को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा. इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है. 

प्रियंका चतुर्वेदी से जब सवाल किया गया कि महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसपर वो क्या कहना चाहेंगी? जवाब में शिवसेना यूबीटी की सांसद ने काह कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने संज्ञान लेकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. 

'एक गुरु के गलत बयानों से करप्ट होता है समाज'

इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "एक गुरु, जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, वो महिलाओं को लेकर ऐसे बयान देते हैं तो सोसाइटी करप्ट होती है."

प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपील की है कि लोग ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करें. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनकी जगह जेल में है. उन्हें सुना नहीं जाना चाहिए. कांग्रेस सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे बाबाओं को लोग मुंह क्यों लगाते हैं? ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करिए, उनकी दुकान बंद करिए. ये खुद ही अपने मुंह पर टेप लगा लेंगे.

अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था?

दरअसल, अक्टूबर के महीने में अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान देश की बेटियों पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादियां 25 की उम्र में होती हैं. पहले जल्दी शादियां होती थीं तो ठीक था. अब देर से होती हैं, तब तक लड़कियां कई लड़कों के साथ दोस्ती कर चुकी होती हैं. उन्होंने विवादित बयान देते हुए यह कहा था- 'इस उम्र तक लड़कियां कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं.'

अपने खिलाफ केस को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने खुद कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था. वकीलों के साथ उनका मंथन चल रहा है. मामले में अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी. तभी याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 10 Dec 2025 12:19 PM (IST)
Priyanka Chaturvedi Aniruddhacharya MAHARASHTRA NEWS
