प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां रविवार (8 फरवरी 2026) को प्रयागराज संगम में प्रवाहित की गईं. अजित पवार के बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियां पूरे विधि-विधान से संगम में प्रवाहित कीं. इस दौरान पुजारियों ने अनुष्ठान किए और शोक संतप्त लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मां गंगा से प्रार्थना की गई.

अस्थि विसर्जन के दौरान परिवार के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता भावुक नजर आए. अजित पवार का परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज पहुंचा. रविवार सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर परिवार का आगमन हुआ.

अस्थियां लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले बेटे जय पवार

पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार नंगे पैर अस्थि कलश लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले. इस दौरान हाथ में अस्थियों का बॉक्स देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम नजर आईं. सभी लोगों की मौजूदगी में अजित पवार की अस्थियों को अंतिम विदाई दी गई.

अजित पवार का परिवार एयरपोर्ट से संगम तक लंबे काफिले के साथ रवाना हुआ. इस बीच प्रयागराज संगम के VIP घाट पर अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी की गई. इस दौरान भाजपा और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

निकाली गई थी अस्थि कलश यात्रा

एनसीपी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा की अगुवाई में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी. यह अस्थि कलश यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी. यात्रा का समापन रविवार (8 फरवरी) को बेटे जय पवार और परिवार की मौजूदगी में संगम पर हुआ.

बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती विमान हादसे में निधन हो गया था. चार अन्य लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। 29 जनवरी को अजित पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया. यह हादसा उनके प्लेन क्रैश होने की वजह से हुआ था. अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाया गया.