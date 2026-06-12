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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ FIR! '370 बिरयानी' वाला आपत्तिजनक कंटेंट प्रमोट करने का आरोप

कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ FIR! '370 बिरयानी' वाला आपत्तिजनक कंटेंट प्रमोट करने का आरोप

370 Biryani Controversy: स्लग- स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे समेत अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर की एफआईआर, सोशल मीडिया पर कथित अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने का आरोप

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और अन्य लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

महाराष्ट्र साइबर, जो राज्य में साइबर संबंधी मामलों की नोडल एजेंसी है, ने बताया कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के दौरान कुछ वीडियो और क्लिप्स सामने आए, जिनमें महिलाओं, सहमति (कंसेंट) और मृत व्यक्तियों के संबंध में कथित रूप से अश्लील, आपत्तिजनक और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत टिप्पणियां की गई थीं.

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प्रणित मोरे के कार्यक्रम से जुड़े वीडियो पर कार्रवाई

महाराष्ट्र साइबर के अनुसार, यह मामला स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़े वीडियो और क्लिप्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों पर प्रसारित होने से संबंधित है.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में प्रणित मोरे, हिमांशु जांगरा, डॉ. सेजल पवार और अन्य संबंधित व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है.

महिलाओं और कंसेंट को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी

जांच के दौरान महाराष्ट्र साइबर को एक वीडियो क्लिप मिली, जिसमें कथित तौर पर हिमांशु जांगरा ने डेट पर खर्च किए गए पैसे के बदले शारीरिक संबंध का अधिकार होने जैसी टिप्पणी की थी. पुलिस के अनुसार, यह टिप्पणी महिलाओं को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करती है और सहमति एवं गरिमा जैसे गंभीर मुद्दों को हल्के में लेने वाली है.

मृत व्यक्तियों पर टिप्पणी को लेकर भी विवाद

जांच में एक अन्य वीडियो क्लिप भी सामने आई, जिसमें कथित तौर पर डॉ. सेजल पवार द्वारा मेडिकल शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले शवों और मृत पुरुषों के शरीरों को लेकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं. महाराष्ट्र साइबर का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां मृत व्यक्तियों की गरिमा के खिलाफ हैं और सार्वजनिक शालीनता के स्वीकार्य मानकों का उल्लंघन करती हैं.

व्यूअरशिप और आर्थिक लाभ के लिए कंटेंट प्रसारित करने का आरोप

महाराष्ट्र साइबर का आरोप है कि यह सामग्री प्रणित मोरे के कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड की गई, उसका प्रचार-प्रसार किया गया और विभिन्न डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित किया गया. जांच एजेंसी का कहना है कि ऐसा कथित तौर पर अधिक व्यूअरशिप, दर्शकों की भागीदारी और ऑनलाइन मोनेटाइजेशन के जरिए आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया.

तीनों को भेजा गया समन

मामले की जांच के दौरान महाराष्ट्र साइबर ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगरा और डॉ. सेजल पवार को समन जारी कर पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

महाराष्ट्र साइबर ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी है और मामले में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील

महाराष्ट्र साइबर ने कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन सामग्री तैयार करते और साझा करते समय कानून और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने की अपील की है.

साथ ही नागरिकों से कहा गया है कि वे ऐसी कथित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को शेयर, फॉरवर्ड या प्रसारित न करें, क्योंकि ऐसा करने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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