महाराष्ट्र TET पेपर लीक को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT गठन के आदेश

महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा पेपर लिक मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सख्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने ठाणे के ज्वाइंट CP पंजाबराव उगले की अगुवाई में SIT बनाने का आदेश दिया है. CM ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और DGP सदानंद दाते से बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

उधर, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार (28 जून) को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को स्थगित कर दिया. परिषद ने इस फैसले के पीछे ठाणे में सामने आई पेपर लीक की घटना को वजह बताया है.

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पुलिस रेड में मिले प्रश्नपत्र वास्तविक सवालों से खाते थे मेल

ठाणे जिला प्रशासन के मुताबिक टीईटी पेपर में गड़बड़ी का पता शनिवार तड़के उस वक्त चला, जब पुलिस ने भिवंडी में एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से जुड़ी अनअथॉराइज्ड जानकारी रखने वाले कुछ लोगों के बारे में मिली गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की. पुलिस की रेड में कुछ लोगों के पास ऐसे कई प्रश्न मिले, जो वास्तविक प्रश्नपत्र के सवालों से मिलते-जुलते थे.

संदिग्ध जगह पर तुरंत हुई छापेमारी

ठाणे जिला प्रशासन ने बताया, “संदिग्ध जगह पर तत्काल छापेमारी की गई. जब्त की गई सामग्री की जांच और सत्यापन के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के सीनियर अधिकारियों को तुरंत पुलिस ने बुलाया. गहन जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि संदिग्धों के पास मिले कई प्रश्न 28 जून, 2026 को होने वाली टीईटी के वास्तविक प्रश्नपत्र में शामिल सवालों से मेल खाते थे.''

टीईटी परीक्षा पेपर लिक मामले में 3 पर केस दर्ज

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने ये भी कहा है कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस गिरोह की निष्पक्ष और गहन जांच करने का अवसर देने के लिए परीक्षा स्थगित करना जरूरी था. वहीं, अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में 3 लोगों के खिलाफ भिवंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है.

राज्य परीक्षा परिषद के मुताबिक टीईटी 2026 परीक्षा पूरे महाराष्ट्र में 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी. हाल के समय में अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट 2026 में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए परिषद ने परीक्षा की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए थे. इसके बावजूद गुप्त सूचना मिलने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर एक्शन लिया गया.

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