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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अशुभ समय' टालने के लिए BJP ने जलवाया दीया? संजय राउत का बड़ा दावा

'अशुभ समय' टालने के लिए BJP ने जलवाया दीया? संजय राउत का बड़ा दावा

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया'जलाने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सवाल उठा दिया है. उन्होंने इसे ज्योतिष से जोड़ते हुए आने वाले अशुभ समय को टालने का दावा किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 18 Sep 2026 12:43 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया' जलाने को लेकर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने विवादित टिप्पणी की है. खुद को ज्योतिष का जानकार बताते हुए संजय राउत ने दावा किया है,  "ये सब आने वाले अशुभ समय से निपटने के लिए किया गया है. लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि ग्रह रिश्वत नहीं लेते."

संजय राउत ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही दीया जलाने के कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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कुछ अलग होने का दावा 

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, "मामला कुछ अलग है. बीजेपी ने मोदी के जन्मदिन पर दीये जलाने की अपील की थी. (इसके लिए लाखों लीटर तेल, कपूर और माचिस का इंतज़ाम किया गया था.) कुछ जगहों पर गणेश उत्सव की आरती और भव्य आरती का इंतज़ाम किया गया. यज्ञ और हवन किए गए. क्यों? ताकि मोदी को आने वाले समय के लिए ऊर्जा मिले, इसलिए कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए गए. अचानक ऐसा क्या हुआ? कि मोदी के लिए आशीर्वाद वाले दीये जलाने का आदेश जारी किया गया?"

ज्योतिषीय प्रभाव का दावा 

संजय राउत ने इसे ज्योतिष से जोड़ा और कहा, "मामला कुछ अलग है. मैं ज्योतिष का छात्र हूं . लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं. 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है. मोदी का आने वाला ग्रहों का समय उन्हें सत्ता के 'राजयोग' से दूर ले जाएगा. 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा. 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएगा. कर्क राशि में मंगल 'नीच' का होता है, यानी, वह कमज़ोर हो जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, यह कमज़ोर मंगल निश्चित रूप से दो चीज़ें करता है:

• यह सरकार और सत्ता को हिला देता है, उसकी नींव खोखली कर देता है.

• यह टकराव और ज़बरदस्त आंदोलनों का माहौल बनाता है. यह राजनीतिक भूकंप के झटके देता है.

नीच का यह मंगल सत्ता के दसवें घर (भाव) को देखता है, यह टकराव के छठे घर को देखता है,और यह छठे घर के स्वामी शुक्र को भी देखता है.

दसवें घर में राहु बैठा है. यह योग मौजूदा शासक गुट के लिए अशुभ है."

देश में असंतोष के बड़े विस्फोट का दावा 

शिवसेना (UBT) ने आगे कहा , "तो क्या होगा? देश में असंतोष का बड़ा विस्फोट होगा. विरोध-प्रदर्शन होंगे. अंतरराष्ट्रीय साज़िशों के हमले होंगे. आंतरिक बगावत बढ़ेगी, और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है. इस अशुभ समय के संकेतों को भांपते हुए, पिछले बारह वर्षों में पहली बार, भक्तों से सत्ता की स्थिरता और मोदी की सेहत के लिए आशीर्वाद वाले दीये जलाने को कहा जा रहा है. कहा जा रहा है कि इससे मोदी को ऊर्जा मिलेगी."

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उन्होंने कहा, "17 तारीख से एक मुश्किल दौर शुरू हो रहा है.ग्रहों के समय को कोई नहीं बदल सकता. दीये जलाएं, जो चाहें करें, ग्रह कभी रिश्वत नहीं लेते! हाँ
ग्रह कभी छुट्टी पर नहीं जाते, वे हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं !जय महाराष्ट्र!"

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI SANJAY RAUT
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