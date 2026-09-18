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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे CEC' TMC मामले पर संजय राउत का तीखा हमला

'अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे CEC' TMC मामले पर संजय राउत का तीखा हमला

TMC के नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के अंतरिम आदेश ने अब सियासी रुख अख्तियार कर लिया है. शिवेसना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त पर तीखा जुबानी हमला किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 18 Sep 2026 11:19 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चिन्ह के इस्तेमाल के रोक लगाने के अंतरिम आदेश पर सियासत तेज हो गई है. शिवेसना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी की स्थापना ममता ने की थी और वह उनकी पार्टी है. उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ममता की पार्टी तोड़ दी. उन्होंने कहा कि पार्टी और चुनाव चिन्ह बागी गुट को देना सैकड़ों करोड़ का घोटाला है.

राउत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह के घरेलू नौकर की तरह बर्ताव करने लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग, लालच का शिकार हो रहा है.

निर्वाचन आयोग ने किया घोटाला- संजय राउत

निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश पर राउत ने कहा 'TMC को ममता बनर्जी ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से बनाया है. तृणमूल कांग्रेस ने राज्य और देश की राजनीति में अहम योगदान दिया है. जैसे शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है.'

राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने से लोकतंत्र नहीं बचेगा. 

नासिक: आवारा कुत्तों पर विरोध पड़ा उलटा? शिवसेना नेता ने दी सफाई

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को तीर धनुष चुनाव चिन्ह देने पर राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह बागियों को दिया, यह आयोग का घोटाला है.

उधर, आयोग के अंतरिम आदेश के बीच दोनों गुटों ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजे हैं. ममता बनर्जी गुट ने कल रात चुनाव आयोग को पत्र भेजकर अपने गुट के लिए एक नाम और चुनाव चिह्न के लिए तीन नामों का सुझाव दिया. वहीं, अरूप रॉय गुट ने आज सुबह चुनाव आयोग को पत्र भेजकर पार्टी के लिए नामों और चिह्न का सुझाव दिया. चुनाव आयोग आज दोनों गुटों के नामों और चिह्नों पर फैसला ले सकता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Sep 2026 11:04 AM (IST)
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