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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपार्थ पवार के विमान बुकिंग में चूक, पिता अजित पवार के बारामती हादसे वाली कंपनी की फ्लाइट में सफर

पार्थ पवार के विमान बुकिंग में चूक, पिता अजित पवार के बारामती हादसे वाली कंपनी की फ्लाइट में सफर

Parth Pawar News: बारामती हादसे से जुड़ी कंपनी के विमान से पार्थ पवार पुणे पहुंच गए. इस बीच उन्होंने कहा कि बुकिंग करने में कोई प्रशासनिक चूक हुई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 07:44 AM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार ने मंगलवार (28 अप्रैल) को मुंबई से पुणे की यात्रा वीएसआर एविएशन के विमान से की. यह उसी कंपनी का विमान है जिसमें अजीत पवार हादसे का शिकार हो गए थे. उनके परिवार के कुछ सदस्य इसी कंपनी को बारामती विमान हादसे को लेकर निशाने पर लेते रहे हैं, जिसमें उनके पिता अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हुई थी.

इस कंपनी के विमान से सफर करने के बाद पार्थ पवार ने कहा कि यह विमान बुकिंग में हुई प्रशासनिक चूक थी और संबंधित एजेंट के साथ अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें अंतिम समय पर विमान की व्यवस्था करनी थी और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि विमान वीएसआर एविएशन का है.

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राजनीतिक रंग देना उचित नहीं-पार्थ पवार

पार्थ पवार ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है. पवार ने दोहराया कि कंपनी के प्रति उनका पूर्व रुख बरकरार है. पार्थ पवार पुणे में अपने परिजनों के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां शरद पवार ने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया था.

इस विमान से सफर करने पर खड़ा हुआ विवाद

एनसीपी सांसद पार्थ पवार के वीएसआर वेंचर्स के निजी जेट से पुणे यात्रा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद इसलिए उपजा है, क्योंकि वीएसआर वेंचर्स वही चार्टर कंपनी है जो 28 जनवरी को हुए उस दुखद विमान हादसे में शामिल थी, जिसमें उनके पिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जान चली गई थी। 

पार्थ पवार की वीएसआर वेंचर्स के जेट में यात्रा उनके चचेरे भाई और एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी जेट कंपनी पर गंभीर आरोप लगाने और सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करने के कुछ घंटों बाद हुई.

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Published at : 29 Apr 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Parth Pawar Baramati News MAHARASHTRA NEWS
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