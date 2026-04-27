मुंबई के ऐतिहासिक KEM अस्पताल के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर अब राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. महाराष्ट्र के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा की ओर से सुझाए गए नए नाम का शिवसेना (यूबीटी) ने कड़ा विरोध जताते हुए इसके खिलाफ सड़क पर उतरी. केईएम अस्पताल के बाहर सोमवार (27 अप्रैल) को यूबीटी और मार्ड संघटन ने मिलकर विरोध किया.

'कौशल श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक अस्पताल' करने का प्रस्ताव

महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने मुंबई महानगरपालिका को पत्र लिखकर ब्रिटिश काल के 'किंग एडवर्ड मेमोरियल' (KEM) नाम को बदलकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप 'कौशल श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक अस्पताल' करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने दावा किया कि नए नाम में भी 'KEM' का संक्षिप्त रूप बना रहेगा.

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किशोरी पेडणेकर ने KEM अस्पताल की डीन से की मुलाकात

अब इस प्रस्ताव को महानगरपालिका की स्वास्थ्य समिति से मंजूरी मिलने की खबर के बाद विवाद और बढ़ गया. मुंबई महानगरपालिका में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर और स्थानीय विधायक अजय चौधरी ने KEM अस्पताल की डीन संगीता रावत से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने नाम बदलने को लेकर आपत्ति जताई है. इसके अलावा शिवसेना (ठाकरे गुट) के साथ-साथ ‘मार्ड’ के डॉक्टरों ने भी KEM अस्पताल के नाम बदलने का विरोध किया है.

मंगलप्रभात लोढ़ा पैसे के घमंड में हैं- किशोरी पेडणेकर

उद्धव ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडणेकर ने प्रदेश की सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ''देश से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तानाशाही चल रही है. महानगरपालिका में मुंबई के हित की कोई बात नहीं सुनी जाती. इनकी मानसिकता कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए. एडवर्ड ने इस अस्पताल के निर्माण के समय बड़ी दानराशि दी थी, तब मंगलप्रभात लोढ़ा के पूर्वज कहां थे? लोढ़ा जैसे कई लोग देखे हैं, वे पैसे के घमंड में हैं.”

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