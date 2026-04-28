महाराष्ट्र MLC चुनाव-उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, किन्हें दिया टिकट?

महाराष्ट्र में होने वाले एमएलसी चुनाव और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने उपचुनाव के लिए डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव पर दांव लगाया है.

वहीं एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने सुनील विनायक कर्जतकर, माधवी नाईक, संजय नत्थूजी भेंडे, विवेक बिपिनदादा कोल्हे और प्रमोद शांताराम जठार को टिकट दिया है.

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उम्मीदवारों पर इसलिए जताया भरोसा

कर्जतकर पार्टी के एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अतीत में कुछ राज्य चुनावों के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाई है. वह एक समय भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन के करीबी थे. विवेक कोल्हे पूर्व पार्टी विधायक स्नेहलता कोल्हे के बेटे हैं.

वहीं संजय भेंडे 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे और वर्तमान में 'नागपुर अर्बन कॉपरेटिव बैंक' के अध्यक्ष हैं. पार्टी की राज्य इकाई महासचिव माधवी नाइक को भी पार्टी ने राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन के लिए मनोनीत किया है. प्रमोद जठार सिंधुदुर्ग से हैं और पार्टी के पूर्व विधायक हैं.

12 मई को वोटिंग

बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है. नामांकन पत्रों की जांच दो मई को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि चार मई है. मतदान 12 मई को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और मतों की गिनती उसी दिन शाम पांच बजे होगी. चुनाव प्रक्रिया 13 मई तक पूरी होने की उम्मीद है.

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