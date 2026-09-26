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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगणेश विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे, महाराष्ट्र और हरियाणा में 5 लोग डूबे

गणेश विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे, महाराष्ट्र और हरियाणा में 5 लोग डूबे

महाराष्ट्र के परभणी के पूर्णा तालुका के धनोरा काले में यह घटना हुई है. लड़कों की तलाश करने के लिए देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा. बहादुरगढ़ में तीन में से दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे, प्रदीप कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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महाराष्ट्र के परभणी के पालम शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां गणेश विसर्जन के लिए गोदावरी नदी बेसिन में गए दो लड़के डूब गए. यह घटना पूर्णा तालुका के धनोरा काले में गोदावरी नदी बेसिन में हुई. देर रात तक बच्चों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलता रहा लेकिन वे नहीं मिले. 

नदी में डूबे दोनों युवकों के नाम मुंजाजी अशरोब घोरपड़े (उम्र लगभग 17 साल) और गजानन रामदास घोरपड़े (उम्र लगभग 20 साल) हैं. दोनों पालम शहर के गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ गणेश मूर्ति लेकर धनोरा काले गए थे. 

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नदी पर बने पुल से श्रीगणेश की मूर्ति विसर्जित करते समय दोनों फिसलकर नदी में गिर गए. जैसे ही घटना का पता चला, गणेश मंडल के तीन से चार युवक उन्हें बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वे दोनों को नहीं ढूंढ पाए. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. यह ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा, लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिले.

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हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी डूबे तीन लोग

बहादुरगढ़ जिले में भी गणेश विसर्जन के दौरान नहर में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है. यहां सर्च ऑपरेशन के बाद दूसरे युवक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है. मामला रोहद गांव के पास का है. यहां से गुजर रही एनसीआर नहर में गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ. 

बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिए नहर में 24 वर्षीय अजय उतरा था जो कि डूब गया. अजय को बचाने के लिए शिवकांत और नितेश भी नहर में कूदे और तीनों डूब गए. अजय और नितेश के शव कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिए गए हैं. शिवकांत की तलाश जारी है.

तीनों युवक रोहद स्थित टेक फूड प्रोडक्ट कंपनी में करते थे काम. हादसे की सूचना मिलते ही थाना आसौदा प्रभारी मौके पर पहुंचे. एसडीएम अभिवन सिवाच ने भी मौके का जायजा लिया. एनडीआरएफ टीम और आसपास के लोग भी रात भर से तलाश में जुटे रहे.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS HARYANA NEWS
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