अरशद मदनी पर जगतगुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान- 'उनका मर जाना अच्छा जो...'

अरशद मदनी पर जगतगुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान- 'उनका मर जाना अच्छा जो...'

केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को अनिवार्य करने पर अरशद मदनी ने विरोध किया. अब इस पर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने विवादित टिप्पणी की है.

19 Feb 2026 01:59 PM (IST)
वंदेमातरम् को लेकर केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों का विरोध करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने विवादित टिप्पणी की है. परमहंस आचार्य ने कहा कि जो लोग ‘वंदे मातरम’ बोलने से इनकार करते हैं, उनका जल्द मर जाना ही देश और उनके लिए बेहतर होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह 140 करोड़ देशवासियों की ओर से केंद्र सरकार को आशीर्वाद देते हैं और सरकार द्वारा ‘वंदे मातरम’ का सम्मान वापस दिलाने के कदम की सराहना करते हैं.

दरअसल, इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ‘वंदे मातरम’ गीत को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध किया था. मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि ‘वंदे मातरम’ को सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य करना पक्षपाती और जबरन थोपा गया फैसला है. उनके मुताबिक यह संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है.

अरशद मदनी ने फैसले को बताया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ

मदनी ने कहा था कि मुसलमान किसी को ‘वंदे मातरम’ पढ़ने या उसकी धुन बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गीत की कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था से जुड़ी हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी इस्लामी मान्यता से टकराती है. उनका तर्क है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, इसलिए उसे ‘वंदे मातरम’ पढ़ने के लिए बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भावना के खिलाफ है.

मदनी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस तरह के फैसले देशभक्ति के नाम पर चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हैं तथा इससे देश की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच सकता है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी कर सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान दोनों के गायन की व्यवस्था तय की है. निर्देशों के मुताबिक पहले ‘वंदे मातरम’ और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा, तथा ‘वंदे मातरम’ के सभी छह अंतरे गाने की बात कही गई है, जिसकी कुल अवधि लगभग तीन मिनट दस सेकंड बताई गई है.

19 Feb 2026 01:59 PM (IST)
