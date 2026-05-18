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Palghar Accident: महाराष्ट्र के पालघर में भयंकर हादसा, ट्रक-कंटेनर की टक्कर में 12 लोगों की मौत
Palghar Road Accident: पालघर के धनीवारी में बारात ले जा रही एक ट्रक एक कंटनेर से टकरा गई. ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे.
पालघर में मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया. शादी की बारात ले जा रहे एक ट्रक और कंटेनर वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई. 20 से 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं. हादसा पालघर के धनीवारी में हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रक में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे. घायलों का इलाज इस समय कासा उप-जिला अस्पताल में चल रहा है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL