पुणे में पार्टी से लौटते वक्त दरिंदगी... घर छोड़ने के बहाने चलती कार में किया बलात्कार

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पुणे शहर के कोरेगांव पार्क इलाके में चलती कार में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि महिला एक होटल में आयोजित पार्टी में शामिल होने आई थी, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई.

पार्टी खत्म होने के बाद आरोपी ने महिला को घर छोड़ने का बहाना बनाया और कार में ले गया. आरोप है कि चलती कार में उसने महिला के साथ जबरदस्ती की. इस मामले में कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पार्टी में हुई थी दोनों की पहचान

जानकारी के मुताबिक, महिला और आरोपी की मुलाकात पार्टी के दौरान हुई थी. देर रात होटल से बाहर निकलने के बाद आरोपी ने महिला को सुरक्षित घर छोड़ने की बात कही. इसके बाद महिला और पुरुष एक साथ होटल से बाहर निकले. इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने चलती कार में महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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सीसीटीवी और तकनीकी सबूतों से जांच

पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और तकनीकी सबूतों की जांच शुरू कर दी है. सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

इस घटना ने शहर में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है. हाल ही में नसरापुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना अभी ताजी ही थी कि अब कोरेगांव पार्क की इस वारदात ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

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