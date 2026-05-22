महाराष्ट्र मे विधान परिषद की सीटों पर संग्राम, जानें किन नेताओं की किस्मत दांव पर
Maharashtra Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की सीटें दांव पर लगी हैं. सोलापूर से बीजेपी के प्रशांत परिचारक, अहिल्यानगर से राष्ट्रवादी के अरुणकाका जगताप, और ठाणे से शिवसेना के रवींद्र फाटक का कार्यकाल चर्चा में रहा है. वहीं, जलगांव से बीजेपी के चंदूभाई पटेल, सांगली-सातारा से कांग्रेस के मोहनराव कदम, और नांदेड से कां
- कई दिग्गज नेताओं की सीटें दांव पर, नए चेहरे आजमाएंगे किस्मत.
महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है. इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुका है. इनमें से 16 विधान परिषद की और एक नागपुर उपचुनाव की है. नागपुर वाली सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले पार्षद थे, लेकिन 2024 में विधायक बनने के बाद उन्होंने परिषद सीट छोड़ दी थी. इसलिए वह सीट बीच कार्यकाल में खाली हो गई.
अगर हम इन सीटों के पुराने दलीय संख्याबल पर नजर डालें, तो इसमें बीजेपी के पास 7, शिवसेना के पास 4, राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें थीं. इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की सीटें दांव पर लगी हैं. सोलापूर से बीजेपी के प्रशांत परिचारक, अहिल्यानगर से राष्ट्रवादी के अरुणकाका जगताप, और ठाणे से शिवसेना के रवींद्र फाटक का कार्यकाल चर्चा में रहा है.
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किन सीटों से कौन-कौन मैदान में?
वहीं, जलगांव से बीजेपी के चंदूभाई पटेल, सांगली-सातारा से कांग्रेस के मोहनराव कदम, और नांदेड से कांग्रेस के अमर राजूरकर की सीटों पर भी नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाएंगे. इसके अलावा, यवतमाल से शिवसेना के दुष्यंत चतुर्वेदी, पुणे से राष्ट्रवादी के अनिल भोसले, भंडारा-गोंदिया से बीजेपी के परिणय फुके, और रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से राष्ट्रवादी के अनिकेत तटकरे की सीटों पर भी मतदान होना है. बाकी बची सीटों की बात करें तो नासिक से शिवसेना के नरेंद्र दराडे, वर्धा-चंद्रपूर-गढ़चिरौली से बीजेपी के रामदास आंबटकर, अमरावती से बीजेपी के प्रवीण पोटे, और धाराशिव-लातूर-बीड से बीजेपी के सुरेश धस का निर्वाचन क्षेत्र इसमें शामिल है.
वहीं, परभणी-हिंगोली से शिवसेना के विप्लव बाजोरिया, छत्रपती संभाजीनगर-जालना से शिवसेना के अंबादास दानवे और नागपुर की उप-चुनाव सीट से बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले के हटने के बाद अब इन सभी क्षेत्रों में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. अब देखना होगा कि इस बार जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधि किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं.
चुनाव आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इन सीटों के लिए अधिसूचना 25 मई 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की आखिरी तारीख 1 जून तय की गई है, जबकि 2 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी. उम्मीदवार 4 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे.
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Source: IOCL