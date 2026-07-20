CJP के प्रदर्शन पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इस आंदोलन को किसी पॉलिटिकल...'

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वारिस पठान ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि इस आंदोलन को किसी पॉलिटिकल और धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. ये छात्रों का आंदोलन है. छात्र इस देश के भविष्य हैं. देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा. छात्रों के साथ इतने समय से गलत हो रहा है. इनके मन में एक आक्रोश है. वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके और अहिंसात्मक तरीके से एक आंदोलन करें.

AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, ''हम सब ने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया. 22 लाख छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ हो गया. इसमें करीब 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली. छात्र चाहते थे कि जवाबदेही तय हो. सरकार के कान तक बात जाए. उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया जो उनका अधिकार है. सरकार को डॉयलॉग शुरू करना चाहिए था. सोनम वांगचुक अनशन पर थे, पुलिस उनको उठाकर ले गई.''

छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज लोकतंत्र के लिए सही नहीं- वारिस पठान

उन्होंने आगे कहा, ''आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया. मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए. सोनम वांगचुक की मांग को गंभीरता से लेना चाहिए. ये हमारे देश के बच्चे हैं. सभी छात्रों की एक ही राय है कि हमारे साथ न्याय करो. अगर इन मांगों के साथ कोई प्रदर्शन करता है तो ये जायज है. इस तरह से लाठी नहीं बरसाना चाहिए था. टीयर गैस मारना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिरों के ऊपर मारा है.''

वंदे मारतम बिल को लेकर क्या बोले वारिस पठान?

वंदे मारतम बिल से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "वंदे मातरम का हम आदर करते हैं. हम सम्मान करते हैं. लेकिन उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए बोलना सही नहीं है. हम अल्लाह की प्रार्थना करते हैं बाकी किसी के साथ नहीं जोड़ सकते. आप किसी को जबरन नहीं बुलवा सकते. हम तिरंगे को सीने में लेकर चलते हैं. बाकी नेशनल सॉन्ग को आप अनिवार्य नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. फिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है. ये असंवैधानिक चीज है."

आस्था के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा- वारिस पठान

वारिस पठान ने एक बार फिर राम मंदिर चंदा चोरी का जिक्र करते हुए कहा, ''जब से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया है, बीजेपी धिर चुकी है. लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं. इतने हजारों करोड़ रुपये किधर गए? आस्था के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा. कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया. सरकार ध्यान भटकाने की हर कोशिश कर रही है.

इधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग